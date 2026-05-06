Planificación estratégica: incorporan información minera y energética a la plataforma de datos espaciales

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, agregó un nuevo geonodo al visualizador Mendoza Inteligencia Territorial (MIT), con más de 15 capas de datos estratégicos del sector productivo de la provincia.

Los micrositos proporcionan información sobre minas, manifestaciones de impacto ambiental, canteras, puntos de extracción y cateos investigados por la Dirección de Minería. También suministran información sobre áreas petroleras de Mendoza, localización de pozos, producción histórica de crudo e imágenes sísmicas 2D y 3D proporcionadas por la Dirección de Hidrocarburos.

Con la Dirección de Energía de la Provincia se trabaja en la carga de datos sobre líneas de media tensión (por empresa), ubicación de postes y estructuras, centros de transformación, usuarios eléctricos, líneas de alta tensión y generación instalada, entre otros tópicos.

El desarrollo del geonodo estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Ambiente. La incorporación de esta herramienta trasciende la mera visualización de datos. La nueva estructura web se integra de manera orgánica con el resto del ecosistema digital de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), que ya cuenta con más de 300 capas de información interoperables.

Así la IDE se constituye como la herramienta matriz más precisa para la toma de decisiones estratégicas en el territorio. Por ejemplo, en el ámbito energético, otorga previsibilidad en el territorio de la transición energética, la identificación de potencia y de seguridad, así como la reducción de conflictos en el ordenamiento del territorio.

La vinculación de la información minera y energética con la IDE de Mendoza permite que los datos dejen de funcionar como compartimentos estancos. Al cruzar capas de hidrocarburos o potencial minero con información sobre recursos hídricos, áreas protegidas, infraestructura vial y asentamientos urbanos, se puede asegurar la compatibilidad de actividades económicas preexistentes.

Así, zonas aptas para proyectos energéticos y mineros se supeditan a la planificación de infraestructura y desarrollo territorial a largo plazo.

El rol central de la infraestructura en el desarrollo provincial

Desarrollada en la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, esta iniciativa permite que la planificación pública alcance un nuevo estándar de precisión, ya que la centralización de datos en la IDE provincial permite que la infraestructura vial, los recursos hídricos y los asentamientos urbanos se analicen de manera conjunta con el potencial productivo, garantizando que cualquier proyecto se ajuste estrictamente al ordenamiento territorial.

La Infraestructura funciona como el soporte necesario para la sostenibilidad de la matriz económica. “La capacidad de cruzar datos complejos asegura que el crecimiento provincial se realice de manera inteligente, mitigando impactos y optimizando la inversión en obra pública y servicios”, señaló Matias Dalla Torre, director de Desarrollo Territorial.

El funcionario recalcó que “la consolidación de datos brinda a los inversores un marco de previsibilidad, basando la factibilidad de proyectos en evidencia geográfica irrefutable, al tiempo que elimina la fragmentación administrativa y permite que el Estado provincial actúe con una visión sistémica y unificada”.