Perforista minero es la nueva propuesta de formación profesional del Insutec

La alta demanda del sector, tras la aprobación de 61 proyectos entre 2024 y 2025, generó las chances de apertura de esta nueva capacitación.

Este martes, en las instalaciones de la Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza, se llevó a cabo la presentación de una nueva formación profesional ofrecida por la Dirección de Educación Superior, muy demandada en el sector: Perforista minero. El acto contó con la presencia la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal; la subdirectora de Minería, Jimena Ponce; el subdirector de Educación Superior, José Reche, y el rector del IES 9-019 Insutec, Pablo Aceña.

En relación con la nueva carrera, la titular de Educación Superior de la DGE manifestó: “Desde nuestra dirección estamos acompañando el avance de la provincia buscando y formando los perfiles necesarios. En este caso, la provincia aprobó 61 proyectos entre 2024 y 2025. Esto implica que hay una gran demanda del perfil de perforista, que actúa no solamente en la exploración, sino también en el período de extracción”.

Ramos se refirió a la sostenibilidad como un lineamiento de la Dirección de Minería que es acompañado por la dirección de línea de la DGE a través de diversas carreras como Recursos Renovables, Petróleo y Gas, Minería, Obras Viales y otras especializaciones.

Por su lado, Jerónimo Shantal, director de Minería de la provincia, declaró que la nueva formación “responde a una necesidad que tenemos en la provincia, que es la de explorar. Sabemos que tenemos el recurso, pero un paso fundamental para avanzar en la evolución de la información geológica que después determina que una empresa avance o no a la siguiente etapa, es la exploración. Y para eso, la primera actividad que van a necesitar estas empresas son los perforistas”.

“Es una actividad que no hay, es muy demandada, y casi siempre depende de la experiencia de personas que trabajaron por muchos años en una empresa, pero hoy es muy difícil conseguir este perfil. Y ahora desde la DGE, a través de Educación Superior, y junto con el Ministerio de Energía y Ambiente, se busca impulsar esta carrera para que las próximas temporadas las empresas no tengan que salir a buscar personal afuera, y tengan la posibilidad de contratar mendocinos”, concluyó Shantal.

Sobre la carrera de Perforista Minero

La modalidad de la carrera será virtual (la parte teórica) y presencial (las prácticas) y tendrá una duración de un año. Se dictará en el IES 9-019 INSUTEC, ubicado en Ciudad de Mendoza. Las inscripciones abrirán el miércoles 27 de mayo a través de la página web del instituto. El cursado empezará en el mes de agosto.

Los interesados deberán tener el secundario completo o ser mayores de 25 años. Se rendirá un examen de ingreso.