Paella Radical en General Alvear; Gestión, unidad y miradas hacia 2027

En el marco de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el salón del Club Ferrocarril Oeste se convirtió este viernes en el epicentro político del radicalismo de Mendoza. Más de 700 dirigentes y militantes se reunieron en la tradicional Paella Radical, la edición número 25 de un encuentro que ya forma parte del calendario partidario y que volvió a poner en foco la estrategia política de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia.

Organizada por la UCR de General Alvear como antesala del almuerzo oficial de la Fiesta de la Ganadería, la convocatoria no fue solo un gesto ritual alrededor de un plato compartido: fue un espacio de reafirmación de unidad, gestión y proyección hacia el futuro político, con miradas puestas en el horizonte electoral de 2027.

Un discurso con mensaje político fuerte

El gobernador Alfredo Cornejo, principal orador del encuentro, centró gran parte de su alocución en destacar el modelo de gestión impulsado durante la última década bajo el paraguas de Cambia Mendoza. Cornejo sostuvo que la provincia consolidó servicios básicos, infraestructura y políticas públicas inclusivas pese al complejo contexto económico nacional, y llamó a mantener ese rumbo en los próximos años.

Además, aprovechó la ocasión para defender la continuidad de la alianza con La Libertad Avanza dentro del oficialismo provincial —una señal que no pasó desapercibida entre los presentes— y dejó señales políticas sobre los nombres que podrían jugar un papel relevante en la sucesión de liderazgo de cara al 2027.

En un pasaje más distendido, Cornejo compartió una anécdota personal: contó que, horas antes del evento, jugó un partido de pádel con el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y que tras perder la apuesta de asfalto, el municipio recibiría más cuadras de pavimento. La historia, contada entre risas, fue interpretada como una metáfora de la política: trabajo territorial, gestos cotidianos y la necesidad de “gestión, gestión y más gestión” para sostener la credibilidad.

Voces y reacciones desde redes y militancia

En redes sociales, varias cuentas oficiales y referentes locales destacaron el clima de unidad y celebración del encuentro. Una publicación indicó que la #PaellaRadical cumplió sus 25 años con un marco de público espectacular y con el tradicional espíritu de confraternización entre militantes.

También hubo posteos que resaltaron el respaldo expreso a la gestión provincial, calificando el evento no solo como una reunión social sino como “una muestra de respaldo político y militante” a las políticas impulsadas desde el gobierno.

Esas reacciones ponen en evidencia cómo, más allá de la agenda oficial, las redes sociales funcionan como un termómetro para medir el ánimo y las interpretaciones de las bases: para muchos afiliados y simpatizantes, la paella representa un momento para reafirmar identidad partidaria y convivencia política interna.

El significado político del encuentro

Aunque podría verse únicamente como un almuerzo tradicional, la Paella Radical de General Alvear cumple múltiples funciones dentro de la vida interna de la UCR mendocina:

Reconfirmar unidad partidaria: En un espacio donde participan dirigentes de distintos niveles territoriales, el mensaje de cohesión se vuelve central, especialmente en momentos de definición de candidaturas y estrategias electorales.

En un espacio donde participan dirigentes de distintos niveles territoriales, el mensaje de cohesión se vuelve central, especialmente en momentos de definición de candidaturas y estrategias electorales. Mostrar gestión y cercanía: La convocatoria, con discursos que repasaron políticas públicas y logros provinciales, refuerza la narrativa de un partido que se presenta no solo como heredero de una tradición histórica —como indica la longevidad de la UCR argentina— sino como fuerza política enfocada en resultados tangibles.

La convocatoria, con discursos que repasaron políticas públicas y logros provinciales, refuerza la narrativa de un partido que se presenta no solo como heredero de una tradición histórica —como indica la longevidad de la UCR argentina— sino como fuerza política enfocada en resultados tangibles. Posicionamiento hacia 2027: El encuentro se convirtió en espacio para enviar señales políticas sobre alianzas, discursos y figuras que podrían influir en el liderazgo regional en los próximos años.

En ese sentido, el menú —la paella— aparece simbólicamente como un punto de encuentro que combina tradición, militancia y estrategia: un plato para compartir que se vuelve plataforma para proyectar el futuro político del radicalismo mendocino.