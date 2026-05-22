Omar Félix redobló la tensión con Alejandro Molero por el gasoducto y advirtió acciones judiciales

Omar Félix y Alejandro Molero quedaron envueltos en una fuerte disputa política luego de las declaraciones cruzadas por el financiamiento del gasoducto regional del sur mendocino. El intendente de San Rafael respondió con dureza a los cuestionamientos realizados desde General Alvear y aseguró que su comuna afrontó con recursos propios la finalización de una obra estratégica que beneficiará también a los alvearenses.

La polémica se desató a partir del reclamo de San Rafael para que General Alvear contribuya de manera proporcional a cubrir parte de los 4.700 millones de pesos invertidos por la comuna sanrafaelina para terminar la obra. En declaraciones realizadas en Vibra FM, Félix afirmó que “Molero miente cuando no reconoce que San Rafael puso dinero para la terminación del Gasoducto”.

El jefe comunal sostuvo además que posee toda la documentación y las transferencias bancarias necesarias para demostrar el aporte realizado por el municipio y la rendición presentada ante la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.

Omar Félix aseguró que San Rafael financió la etapa final del gasoducto

Según explicó Omar Félix, el Gobierno nacional había transferido anteriormente 9.000 millones de pesos destinados a cancelar la deuda con la empresa constructora cuando la obra ya tenía un avance cercano al 88%.

Sin embargo, aclaró que durante el acuerdo judicial alcanzado posteriormente, Nación dejó establecido que no aportaría más recursos económicos para completar el proyecto. Frente a ese escenario, San Rafael decidió asumir el financiamiento restante con fondos municipales para impedir que los trabajos quedaran paralizados y el gasoducto terminara abandonado.

El intendente remarcó que todas las erogaciones fueron realizadas bajo los mecanismos administrativos correspondientes y que existen pruebas documentales suficientes para respaldar cada movimiento financiero vinculado a la obra.

El reclamo a General Alvear por el aporte proporcional

Uno de los puntos más tensos del conflicto tiene que ver con el pedido económico realizado por San Rafael a General Alvear. Félix argumentó que su obligación institucional es defender los recursos de los sanrafaelinos frente al beneficio que obtendrán los vecinos alvearenses con el funcionamiento del gasoducto.

En ese sentido, explicó que General Alvear recibirá aproximadamente un 23% del beneficio total de la infraestructura, motivo por el cual considera lógico reclamar una participación proporcional en el financiamiento.

Desde San Rafael sostienen que no resulta razonable que una sola comuna absorba el costo total de una obra regional que tendrá impacto directo sobre otros departamentos del sur mendocino.

Cuándo estaría operativo el gasoducto regional

Omar Félix también brindó detalles sobre el estado actual del proyecto y anticipó que los trabajos civiles serían entregados formalmente hacia fines de mayo.

A partir de allí, estimó que el gasoducto podría quedar completamente operativo para el próximo 15 de junio, fecha en la que San Rafael proyecta realizar la inauguración oficial de la obra.

En relación con el acto protocolar, el intendente confirmó que será invitado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y dejó una frase que volvió a alimentar la tensión política con General Alvear: “Si Molero quiere venir que lo haga”.

La obra es considerada estratégica para el desarrollo energético del sur provincial debido a su potencial impacto sobre viviendas, industrias, comercios y futuras conexiones domiciliarias.

La administración del sistema y el rol de Ecogas

Durante la entrevista, Félix también reveló que una vez finalizada la infraestructura, la operación del sistema será transferida a la empresa distribuidora Ecogas.

No obstante, aclaró que el proceso estará condicionado a los mecanismos de recuperación de los fondos que San Rafael reclama por la inversión realizada para concluir el gasoducto.

La discusión sobre el recupero económico aparece así como uno de los principales ejes de conflicto político y financiero entre ambas comunas.

Félix analiza demandar a Molero por agravios personales

El enfrentamiento no quedó limitado únicamente al plano institucional. Omar Félix también se refirió a los cuestionamientos personales realizados por Alejandro Molero y adelantó que su equipo legal evalúa la posibilidad de avanzar con acciones judiciales.

A pesar de ello, dejó abierta una posible salida política al conflicto y señaló que todavía podría alcanzarse un entendimiento “pero con una disculpa pública que merecemos por esos dichos”.

Las declaraciones muestran un endurecimiento del vínculo entre ambos intendentes en medio de un debate que ya excede la discusión técnica sobre el gasoducto y suma un fuerte componente político.

La comparación con la costanera de General Alvear

En el tramo final de sus declaraciones, Omar Félix cuestionó además las prioridades presupuestarias de la gestión alvearense.

El intendente sanrafaelino señaló como una contradicción que General Alvear pretenda destinar alrededor de 4.000 millones de pesos para construir una costanera con asistencia provincial, mientras San Rafael debió afrontar con fondos propios una obra energética de mucha mayor magnitud.

La comparación profundizó aún más el cruce entre ambos dirigentes y volvió a instalar el debate sobre el destino de los recursos públicos en los municipios del sur mendocino.

Mientras tanto, el gasoducto regional continúa avanzando hacia su etapa final y promete convertirse no solo en una obra clave para el abastecimiento energético, sino también en uno de los principales focos de tensión política en Mendoza.

Fuente;https://617.news/omar-felix-redoblo-la-tension-con-alejandro-molero-por-el-gasoducto-y-advirtio-posibles-acciones-judiciales/