El piloto, representante del equipo Van Amersfoort Racing, afrontará así su tercera fecha de la temporada 2026, tras las cancelaciones de Baréin y Yeda por la guerra en Medio Oriente.

Luego de su participación en Melbourne y Miami, Varrone continuará sumando rodaje en uno de los campeonatos más exigentes del mundo, con el objetivo de seguir adaptándose al ritmo de competencia y fortalecer su proyección internacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el argentino tendrá actividad desde el viernes con las prácticas libres y la clasificación, antes de encarar las carreras del sábado y domingo.

El cronograma de la Fórmula 2 para el GP de Canadá será el siguiente (horario de Argentina):

Viernes 22 de mayo

Práctica libre: 11:00

Clasificación: 15:00

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 15:10

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 13:00

La participación de Varrone genera una fuerte expectativa entre los fanáticos argentinos del automovilismo, que siguen de cerca tanto su desempeño como el de Franco Colapinto en la Fórmula 1. __IP__

Con presencia nacional en ambas categorías, el fin de semana canadiense se presenta como una nueva oportunidad para que Argentina continúe ganando protagonismo en el escenario internacional del automovilismo.

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