El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 este lunes, recortando un total de casi 3 billones de pesos de distintas partidas presupuestarias tanto de la administración central, ministerios y organismos descentralizados. Los recortes tienen impacto en Mendoza porque repercuten en Vialidad Nacional por distintas obras en la provincia, la Justicia federal y la remediación en el complejo Sierra Pintada.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial e incluye una serie de recortes sobre la Ley de Presupuesto aprobada para este ejercicio. La Decisión Administrativa lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Vialidad Nacional, la más afectada

La sede local de Vialidad Nacional fue la más afectada de Mendoza, con un total de 4.672 millones de pesos en recortes a un total de 4 programas vinculados al mantenimiento y el desarrollo de obras.

El recorte más grande, de 2.025 millones de pesos, se produjo al programa Construcciones Viales, específicamente al proyecto de construcción de la Autopista Mendoza/San Juan, que en este momento se encuentra paralizada.

Lo había informado además Manuel Adorni durante su informe de gestión el mes pasado. Señaló que el tramo desde el ingreso del aeropuerto hasta Jocolí Viejo, de 27 kilómetros, está “neutralizado” (paralizado). Señaló que Vialidad Nacional está llevando a cabo “gestiones orientadas a adecuar los aspectos financieros de los contratos vigentes, a fin de evaluar su eventual reactivación“. El recorte gira en el sentido contrario.

También aplicó la motosierra en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte por un total de 940 millones, en el programa Ejecución de Obras de Seguridad por 940 millones y en el programa de Mantenimiento en Rutas Nacionales (de donde salen los montos para esas obras específicamente) por un total de 767 millones.

Sin embargo, desde la sede local de Vialidad desmintieron que estos recortes afecten al normal funcionamiento de la dependencia y de los servicios que de ella dependen.

Recortes en la remediación de Sierra Pintada

Otro de los ítems de la decisión administrativa impacta a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y afecta a la provincia, porque los fondos estaban destinados a la remediación de pasivos del complejo minero fabril de San Rafael, denominado Sierra Pintada. Este programa recibirá 600 millones de pesos menos.

Sierra Pintada es un complejo del cual, entre 1975 y 1997, se extrajeron y procesaron 1.600 toneladas de uranio. En 2010 la Corte Suprema sentenció la remediación y las obras para implementarla comenzaron en 2019. Consisten en el tratamiento del agua de cantera para disminuir la concentración de uranio, radio y arsénico. También en la extracción del uranio remanente de los residuos sólidos.

Recorte en la Justicia federal

El último de los recortes también es significativo, de 2.043 millones de pesos, para el funcionamiento de la Justicia federal en la provincia. La medida afecta al gasto en personal permanente, por lo que implica concretamente una reducción del monto destinado al personal de la justicia federal.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/nacion-paso-la-motosierra-y-recorto-fondos-a-organismos-en-mendoza/