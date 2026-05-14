Música, danza y arte visual: una performance recorre la muestra “Desbordes”

La cita tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a las 18. Allí se realizará la performance Lapizmoving, a cargo de Lilian Giubetich (chelo) y Graciela Conocente (danza). A partir de las 19 se podrá disfrutar de buena música con la DJ Maleanie Camsen. La entrada es gratuita.
La intervención propone un cruce entre música y movimiento que dialoga con el universo conceptual de la muestra, ampliando la experiencia del recorrido expositivo a través del lenguaje performático.
Desbordes presenta una serie de obras que exploran la relación entre pintura, cuerpo y memoria. A través de distintos formatos, la artista construye un recorrido en el que las piezas dialogan entre sí y conforman una experiencia continua.
El proyecto indaga qué puede expresar la pintura en relación con lo cotidiano. En ese marco, las obras priorizan la materialidad, el gesto y la percepción, generando imágenes que se sitúan entre lo íntimo y lo visible.
El concepto de desborde se propone como un estado de transición, donde los límites entre lo interno y lo externo se vuelven difusos. La exposición propone así un recorrido en el que distintas dimensiones de la experiencia —como el recuerdo, el sueño y la vigilia— se entrelazan.
La propuesta incluye instalaciones con video y sonido, así como estructuras que invitan a recorrer el espacio desde distintas perspectivas. En las obras de gran formato, la artista trabaja sobre superficies que acumulan capas de color y materia, generando imágenes con profundidad y densidad visual.
De este modo, Desbordes ofrece al público la posibilidad de profundizar en la muestra a través de diversas instancias de encuentro, y favorece una aproximación directa al proceso creativo y a las principales líneas de trabajo de la artista.