Música, danza y arte visual: una performance recorre la muestra “Desbordes”

La Subsecretaría de Cultura invita a participar en una propuesta especial en el marco de la muestra Desbordes, de Cecilia Carreras, en el Museo Carlos Alonso, Anexo Espacio B, Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza.

La cita tendrá lugar el sábado 16 de mayo, a las 18. Allí se realizará la performance Lapizmoving, a cargo de Lilian Giubetich (chelo) y Graciela Conocente (danza). A partir de las 19 se podrá disfrutar de buena música con la DJ Maleanie Camsen. La entrada es gratuita.

La intervención propone un cruce entre música y movimiento que dialoga con el universo conceptual de la muestra, ampliando la experiencia del recorrido expositivo a través del lenguaje performático.

Desbordes presenta una serie de obras que exploran la relación entre pintura, cuerpo y memoria. A través de distintos formatos, la artista construye un recorrido en el que las piezas dialogan entre sí y conforman una experiencia continua.

El proyecto indaga qué puede expresar la pintura en relación con lo cotidiano. En ese marco, las obras priorizan la materialidad, el gesto y la percepción, generando imágenes que se sitúan entre lo íntimo y lo visible.

El concepto de desborde se propone como un estado de transición, donde los límites entre lo interno y lo externo se vuelven difusos. La exposición propone así un recorrido en el que distintas dimensiones de la experiencia —como el recuerdo, el sueño y la vigilia— se entrelazan.

La propuesta incluye instalaciones con video y sonido, así como estructuras que invitan a recorrer el espacio desde distintas perspectivas. En las obras de gran formato, la artista trabaja sobre superficies que acumulan capas de color y materia, generando imágenes con profundidad y densidad visual.

De este modo, Desbordes ofrece al público la posibilidad de profundizar en la muestra a través de diversas instancias de encuentro, y favorece una aproximación directa al proceso creativo y a las principales líneas de trabajo de la artista.