Monóxido de carbono: prevención para un hogar seguro en temporada de frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, es fundamental extremar las precauciones en los hogares para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se difunden recomendaciones para garantizar ambientes seguros durante la temporada invernal.

Entre las primeras medidas, Defensa Civil provincial alertó sobre el uso indebido de hornallas y hornos como fuentes de calor, una práctica riesgosa que puede derivar en la acumulación de este gas en el interior de las viviendas. También se insiste en apagar los artefactos antes de dormir y en realizar controles periódicos de las instalaciones de gas mediante personal matriculado.

Otro aspecto clave es el correcto funcionamiento de calefones y estufas. Se recomienda verificar que la llama sea de color azul, ya que tonos anaranjados o rojizos pueden evidenciar una combustión deficiente.

Además, se recuerda la importancia de reconocer los síntomas de intoxicación, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión o pérdida de conocimiento. Frente a estos signos, se debe ventilar el ambiente de inmediato, salir al exterior y comunicarse con los servicios de emergencia.

Las autoridades subrayan que la prevención, el mantenimiento adecuado de los equipos y la ventilación de los ambientes son fundamentales para evitar situaciones de riesgo durante el invierno.