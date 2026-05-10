Malargüe: Minería convoca a una Mesa Intercultural para presentar el nuevo Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada

El encuentro se realizará el 30 de mayo de 2026 en Malargüe en formato híbrido y marca el cierre de un proceso de revisión participativa que se extendió durante un año, con la intervención de comunidades indígenas de toda la provincia y con diferentes modalidades de aportación y deliberación.

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza convocó a todas las comunidades indígenas con asentamiento en el territorio provincial a participar en la instancia final de revisión del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada, que se realizará el sábado 30 de mayo de 2026 desde las 14, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de la Ciudad de Malargüe.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución 294/26 y constituye el cierre de un procedimiento administrativo iniciado en mayo de 2025, que incluyó sucesivas instancias de encuentro, deliberación e intercambio entre las autoridades provinciales y representantes de comunidades indígenas de Mendoza. A lo largo del proceso se recibieron propuestas, observaciones y aportes en modalidades presencial, virtual, escrita y oral, todos ellos debidamente documentados en el expediente administrativo.

La elección de Malargüe como sede responde a una solicitud formulada por representantes de comunidades del Sur provincial y busca favorecer la participación territorial y la adecuación cultural del proceso, en especial de aquellas comunidades cuyas dinámicas incluyen actividades de veranada y trashumancia.

Convocatoria abierta y plural

Durante la jornada se presentará la versión actualizada del Protocolo, explicando los cambios incorporados a partir de los aportes y acuerdos alcanzados a lo largo del proceso. Las comunidades participantes podrán formular consideraciones finales sobre los puntos ya abordados durante las etapas previas. Un escribano público labrará acta de todo lo actuado, garantizando la trazabilidad y el registro formal del encuentro.

Asimismo, se convocó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a Fiscalía de Estado y a la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia para que participen como veedores y tomen la intervención que corresponda, en resguardo de los derechos humanos y de la constitucionalidad del proceso.

Una vez finalizada la Mesa Intercultural y concluido el análisis de los aportes recibidos, el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y en el sitio oficial de la Dirección de Minería en https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/mineria/, donde también quedará disponible el acceso al expediente administrativo con todas las actuaciones, actas y documentación generada a lo largo del proceso.