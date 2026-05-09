Milei se plantó ante sus ministros y dio un “fuerte respaldo” a Adorni pese al malestar interno

“No lo voy a ejecutar [a Adorni] para ganar la elección”, dijo el Presidente durante el encuentro, según reconstruyeron algunos de sus participantes ante una consulta de LA NACION.

La nueva defensa de Milei a Adorni se concretó mientras se acumulan críticas internas a su jefe de Gabinete, que evitó en reiteradas oportunidades explicar públicamente su patrimonio. En el Gobierno solo expuso de manera directa este malestar la senadora Patricia Bullrich, que presionó a Adorni para presentar “de inmediato” su declaración jurada de bienes para dejar de “empantanar” la gestión.

Patricia Bullrich cuando llegó a Casa Rosada para la reunión de Gabinete Santiago Filipuzzi

No son pocos los funcionarios que en reserva consideran que el propio jefe de Gabinete debería ya haber dado un paso al costado para “dejar de dañar” al Gobierno y, sobre todo, al Presidente. “Hay malestar interno porque ni siquiera hay líneas discursivas. ¿Qué vas a decir si él no tiene respuestas?“, se preguntaba en las últimas horas un personaje del esquema oficialista.

Pero lejos de titubear en cuanto su respaldo, Milei dio este viernes un paso más, cuando tomó el mando de la reunión de Gabinete y volvió a darle un espaldarazo al funcionario. Esto mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia y a que puertas adentro se acumulan quejas de parte de los integrantes del Gobierno, que ven complicado imponer agenda o mostrar logros de sus carteras, cuando las novedades sobre la situación patrimonial de Adorni copan la vida pública.

El presidente Javier Milei esta semana, en una conferencia en el Instituto Milken en Estados Unidos PATRICK T. FALLON – AFP

Según dejaron trascender fuentes oficiales ante LA NACION, el encuentro en Balcarce 50 duró dos horas y media, y en los primeros 30 minutos Milei abrió la reunión, ahondó en un “panorama general” sobre el rumbo del Gobierno y después pasó a concederle un “fuerte respaldo” al jefe de Gabinete.

Cuando terminó, el Presidente lo dejó al mando de la reunión y en sus redes sociales avaló diferentes mensajes en los que retomó la línea de que son los medios de comunicación los que presionan para que le suelte la mano al ministro coordinador, uno de los laderos más importantes también de su hermana Karina Milei. La secretaria general tiene a los suyos abroquelados detrás del jefe de Gabinete, a la vez que en las distintas tribus se acrecientan las sospechas sobre los orígenes de la información que se conoce de la vida del funcionario desde que asumió en la Casa Rosada.

El Gobierno también retomó la idea de mostrar a un Adorni hiperactivo. El jueves por la noche dio una entrevista en la que contó su vida familiar y de pareja, a la mañana fue a Zárate para la inauguración de una planta de Mercedes Benz, después volvió y se presentó en una tensa conferencia en la Casa Rosada junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) -en la que aclararon que no iban a ahondar sobre sus problemas judiciales- y luego pasó al encuentro con el elenco ministerial completo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la inauguración oficial del nuevo Centro Industrial Zárate de Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli Presidencia

“Adorni participó en la inauguración de la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate. Pero según el periodismo hoy presentaba la renuncia… Se van a quedar con las ganas”, fue uno de los mensajes que reposteó el Presidente en su cuenta de X tras el cara a cara con los ministros. Otro de los tuits de sus aduladores planteaba: “Los periodistas ensobrados están desesperados porque por primera vez tienen un presidente que no negocia con ellos, no les reparte pauta y no les tiene miedo. Por eso operan 24/7 contra Milei”.

Los mensajes que reposteó Milei este viernes

Los mensajes que reposteó Milei este viernes Captura

Dicen quienes formaron parte de la reunión de Gabinete que Adorni primero les agradeció a los equipos por los aportes que hicieron al informe de gestión que dio en la Cámara de Diputados -otra jornada en la que el Presidente involucró al Gabinete en su respaldo al funcionario, con asistencia completa para hacerle el aguante-. Acto seguido, aseguran fuentes oficiales, “expuso sobre el plan de gestión para 2026-2027″.

Con esas palabras, fuentes oficiales ratificaron la conducción del jefe de Gabinete hasta el año próximo y repararon en que firmará una reestructuración presupuestaria. El Presupuesto 2026, el primero que logró aprobar la gestión de Milei, en diciembre pasado, ya quedó desactualizado. De entrada, pronosticaba una inflación anual de 10,1%, cuando durante el primer trimestre ya acumuló 9,4%.

Desde el Gobierno también dejaron trascender que en la reunión se habló de avanzar con retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos, “con objetivo a fines de mayo”, mientras que continuará también la revisión de la participación de la Argentina en organismos internacionales.

En el último tramo de la reunión, hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich. Dicen que ahondaron respecto de los proyectos legislativos que van a tramitarse en el Congreso. El Gobierno pretende avanzar con la reforma política, mientras que la oposición pidió una sesión el próximo jueves 14 de mayo para tratar cuatro expedientes con pedidos de informes al jefe de Gabinete en la Cámara baja.

El presidente de Diputados, Martín Menem, arribando a Casa Rosada para la reunión de Gabinete Santiago Filipuzzi

Bullrich ratificó su postura para que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada de bienes. La presión de la senadora abrió un nuevo foco de tensión y llevó a que el Presidente también diera un reportaje ese miércoles para aclarar que el jefe de Gabinete tenía previsto acelerar la documentación.

“Necesitamos seguir jugando ordenados, en equipo”, lamentaba, mesurado en medio del tembladeral, un ladero de Adorni esta semana tras los dichos de Bullrich en A24. El jefe de Gabinete la tildó de “fenómena”, aunque deslizó: «Si lo tendría que haber dicho o no, se puede charlar”.

Ella, ese día dijo: “Soy de hablar en el Gabinete, no de callarme la boca”.