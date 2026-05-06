Milei insiste con blindar a Adorni y lo dejó a cargo de la gestión, pero crece el malestar en el Gabinete

Pese al espiral de conflictos que supone el tema, el presidente Javier Milei emprendió el martes al mediodía un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará de la Conferencia Anual del Instituto Milken que se celebra en Los Ángeles, y delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la conducción formal del gobierno nacional, que atraviesa momentos complejos a raíz del resurgimiento de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El gesto no es casual y forma parte de una serie de acciones que se repiten -casi- a diario desde la irrupción de la polémica que data del domingo 8 de marzo, cuando se detectó la presencia de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week.

PUBLICIDAD

Desde entonces, aparición de propiedades mediante, el libertario se transformó en el principal defensor de Adorni, quien enfrenta semana a semana nuevas acusaciones a las que responder, mientras el mandatario obliga indirectamente al Gabinete ampliar el blindaje. En otra demostración de respaldo total, luego de que se reactivara la mediatización del tema con las declaraciones del contratista Matías Tabar, el mandatario deposita en su figura la gestión diaria hasta su vuelta programada para el jueves.

En un accionar poco habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -una de las funcionarias que integra las habituales delegaciones que escoltan a Milei en sus salidas al exterior- decidió permanecer en el país y cumplirá agenda de actividades que incluye su participación en la Expo San Juan Minera, que se celebrará en la provincia cuyana.

PUBLICIDAD

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada

La menor de los Milei, al tanto de las complejas horas que atravisa el oficialismo y en particular uno de los hombres de su riñón, supervisa al ex vocero y se prepara para viajar este jueves a San Juan escoltada por sus laderos, los ministros Diego Santilli (Interior) y Juan Bautista Mahiques (Justicia); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armado nacional, Eduardo “Lule” Menem. Allí participará de la mesa federal minera que incluye además a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Pese a que varios interlocutores de la administración libertaria acumulan silencioso malestar a raíz de la situación judicial del ministro coordinador, nadie se atreve a insistir ante el Presidente en la necesidad de correr al funcionario del cargo. “Está muy áspero todo, pero ya llegamos lejos”, sostuvo otra fuente que transita Casa Rosada ante este medio.

PUBLICIDAD

A raíz de la tensión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Milei delegó en Adorni la coordinación de la actividad diaria de la administración tras partir el pasado martes a las 13.20, rumbo a Estados Unidos en compañía del canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El plazo estará vigente hasta el jueves a las 13.30, cuando luego de su visita exprés, la acotada delegación aterrice en territorio argentino.

En la previa al vuelo, el mandatario lanzó otra señal: se mostró acompañado por el ministro coordinador en una reunión que tuvo esta mañana en Casa Rosada con la organización judía B’nai B’rith previo a viajar a California. Entre las fotos difundidas por la Oficina de Presidencia figura una en la que se registra un amistoso contacto entre los integrantes del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Javier Milei se reunió con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer Javier Milei se reunió con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer

En agenda, el ex vocero tiene reuniones internas con secretarios y ministros, y convocó a un nuevo intercambio de Gabinete para el próximo viernes a las 14. Se espera la participación de Milei, quien abrirá el intercambio con un panorama de la situación económica, tal y como acostubra, y después le cederá el protagonismo al ministro coordinador.

Según supo Infobae, podría haber un nuevo retrato para el album de fotos que tiene al funcionario apuntado como protagonista. Desde su entorno aseguran que el viernes, los titulares de las nueve carteras deberán rendir los resultados de la solicitud que elevó Adorni y presentarán los planes de recorte cuya base estaba sujeta a un 2% en materia de gastos corrientes y un 20% de capital. “La idea es que cada área haga una rendición de cuentas”, expresaron desde la Jefatura de Gabinete.

PUBLICIDAD

Asimismo, se espera la reaparición del jefe de Gabinete, que este lunes retomó las conferencias de prensa, el mismo viernes en la inaguración de la nueva planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Zárate, ubicada en el km 90 de la Ruta 9. Allí, en representación del Poder Ejecutivo, hará uso de la palabra.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2026/05/06/milei-insiste-con-blindar-a-adorni-y-lo-dejo-a-cargo-de-la-gestion-pero-crece-el-malestar-en-el-gabinete/