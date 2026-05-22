Javier Milei aprovechó el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para hacer anuncios de impacto para el sector agropecuario y la industria. El presidente confirmó la baja de los derechos de exportación al trigo y la cebada —del 7,5% al 5,5% a partir de junio— y anunció una reducción gradual de las retenciones a la soja a partir de enero de 2027, a razón de entre un cuarto y medio punto por mes, con proyección hasta 2028 si el oficialismo es reelegido.

Para la industria, el anuncio también fue significativo: a partir de julio de 2026 y hasta junio de 2027, los sectores automotriz, petroquímico y de maquinarias tendrán retenciones cero.

Milei encuadró los anuncios en su filosofía de achicamiento del Estado. “Los impuestos son un robo y nadie los paga por gusto. Nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos”, dijo ante el auditorio que incluyó a los ministros de Economía Luis Caputo, Interior Diego Santilli y Canciller Pablo Quirno, además de la secretaria general Karina Milei.

El presidente también repasó el último año con un tono combativo. Calificó la aceleración inflacionaria de 2025 como un intento de “golpe de Estado” coordinado entre la oposición y sectores de los medios, y describió el ataque recibido como equivalente a 70.000 millones de dólares. En ese marco, reivindicó los resultados económicos actuales: crecimiento del 5,5% interanual, exportaciones con un alza récord del 33% y una reducción de la pobreza a la mitad.

Sobre el campo, fue categórico: “Es imperdonable lo que le hicieron durante décadas. Fue un modelo sistemático de expoliación para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-pais/milei-anuncio-la-baja-de-retenciones-al-trigo-la-cebada-y-la-soja-y-retenciones-cero-a-la-industria-automotriz-y-petroquimica/