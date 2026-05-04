Mientras el mercado ya mira el 2027, llegan 15 balances de empresas argentinas: los datos clave a seguir en la semana

El deterioro en la actividad, la inflación y los salarios empieza a impactar en las expectativas. Mientras el Gobierno sostiene el frente financiero sin sobresaltos, los inversores exigen mejor tasa a 2028 y analizan las opciones en pesos.

El mercado comenzó a correr el foco más allá de 2026 y a mirar las decisiones de inversión cada vez más influidas por el calendario electoral del año siguiente, buscando anticiparse. Una de las señales más claras de ese cambio llegó de los indicadores de confianza, que mostraron un deterioro sostenido en los últimos meses.

El Índice de Confianza del Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella registró en abril una caída del 12,1% mensual y acumuló cinco meses consecutivos de retroceso. Este deterioro coincidió con tres factores que reflejan un empeoramiento de las condiciones macroeconómicas: la caída de la actividad (2,6% en febrero), la aceleración de la inflación (3,4% en marzo) y aumentos salariales que no lograron compensar la suba de precios.

A esto se sumó el Índice de Confianza al Consumidor, también elaborado por la Di Tella, que marcó una baja del 5,7% mensual en el mismo período. La combinación de ambos indicadores impactó en las expectativas del mercado, que empezó a incorporar una incipiente mirada electoral.

Ese cambio se reflejó en dos frentes: por un lado, en la última licitación de deuda; por otro, en los primeros movimientos del Gobierno, orientados a incentivar la recuperación de la actividad económica.

En el frente de la deuda, los instrumentos en dólares licitados la semana pasada evidenciaron una clara diferenciación por plazo. El Bonar 2027 (AO27) captó u$s350 millones a una tasa del 5,4% anual, mientras que el Bonar 2028 (AO28), con vencimiento por fuera del mandato actual, convalidó un rendimiento más elevado del 8,44% TNA.

La diferencia refleja la prima de riesgo que el mercado comienza a exigir para extender duration. Más allá de esta señal, la licitación fue exitosa para el equipo económico, especialmente en el tramo en pesos, donde logró renovar vencimientos sin necesidad de convalidar mayores tasas ni ofrecer incentivos adicionales para estirar plazos.

El analista financiero Nau Bernues se refirió a esta estrategia del Gobierno: «Cuando el año que viene, en medio del ruido electoral, tengan ´tres empanadas´ para rollear y lo hagan sin problemas, es por el caminito de hormiga que recorrieron antes para llegar a ese lugar. A eso se le suma que las tasas que pagan para renovar vencimientos no son nada caras», señaló a Ámbito.

La economía real y sus tensiones



Sin embargo, mientras el frente financiero muestra un camino que apunta a una dinámica más tranquila hacia el año electoral, la economía real presenta mayores desafíos. Así lo reflejó un informe del Grupo Financiero Galicia: «La confianza se habría visto deteriorada tanto por la aceleración inflacionaria como por una economía que aún encuentra dificultades para consolidar una recuperación difundida entre sectores. Por esta razón, los amortiguadores financieros no son los únicos disponibles: la estabilidad nominal y la economía real también son factores relevantes».

En este contexto, el Gobierno buscó reforzar su hoja de ruta. Durante su exposición en Expo EFI, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dejó en claro que no habrá cambios en el programa económico: el objetivo es sostener el rumbo, retomar la desaceleración de la inflación y avanzar gradualmente en la recuperación del crédito privado, a partir de la reducción de la volatilidad en las tasas de corto plazo.

En abril, en el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares volvieron a ganar protagonismo, con subas de hasta el 5,8%, en un contexto de mayor apetito por riesgo. Según el analista financiero Ezequiel Vega, en diálogo con este medio, este movimiento respondió a una «mejora en las expectativas de sostenibilidad macro y compresión de spreads«. Y agregó: «Esto se dio en un contexto de mayor apetito por duration, donde los inversores capturaron upside en los tramos largos de la curva después de varios meses de lateralización».

En esa dinámica también influyó la compra de reservas del Banco Central, que ya superó los u$s7.100 millones en el primer cuatrimestre del año, lo que funciona como respaldo para los activos en dólares. Por el lado de los instrumentos ajustados por inflación, Vega señaló un cambio de tendencia. Los bonos CER, que habían sido protagonistas en los últimos meses, comenzaron a mostrar señales de agotamiento. «Se observó una toma de ganancias, con mayor rotación dentro del segmento. Este comportamiento se alinea con lo ocurrido previamente en marzo y agosto de 2025«, explicó.

Hacia adelante, las proyecciones del mercado muestran una desaceleración de las expectativas inflacionarias. Desde Adcap Grupo Financiero sostuvieron que los Boncaps continúan mostrando un mejor desempeño, especialmente en el tramo medio de la curva.

En el frente cambiario, las condiciones actuales también abren nuevas interpretaciones. Desde F2 Soluciones Financieras comentaron que, con una brecha de 22% respecto al techo de la banda y tasas reales negativas en gran parte de la curva, «no resultaría extraño ver al dólar acercarse a $1.500 sin que ello implique una tensión cambiaria, ni mucho menos«.

Los datos económicos clave de esta semana

Lunes 4/5

ARCA revela el dato de recaudación tributaria del mes de abril.

Loma Negra da a conocer los resultados del primer trimestre.

Martes 5/5

El INDEC publica el Índice de producción industrial pesquero de marzo.

EEUU difunde el dato del PMI de servicios de abril.

Ternium, Transener y Transportadora de Gas del Sur presentan sus balances corporativos.

Miércoles 6/5

El INDEC da a conocer el índice de producción industrial minero.

China informa el dato del PMI de servicios de abril.

Se conoce el resultado corporativo de Disney.

Pampa Energía, IRSA, Grupo Supervielle y Geopark presentan sus balances.

Jueves 7/5

El INDEC publica el Índice de Producción Industrial manufacturero y los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción de marzo.

El BCRA da a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo y el informe sobre Inversión Extranjera Directa del cuarto trimestre de 2025.

EEUU difunde las solicitudes semanales de desempleo.

YPF, Mercado Libre, BYMA y Cresud presentan sus resultados.

Viernes 8/5