Mendoza vuelve a ser epicentro de la innovación vitivinícola con una nueva edición de Sitevinitech

El Gobernador encabezó la apertura de una nueva edición de la feria más importante de la industria vitivinícola y agrícola de Latinoamérica. El encuentro reúne a más de 150 expositores nacionales e internacionales y refuerza el posicionamiento de Mendoza como sede de grandes eventos vinculados a la producción, la innovación y los negocios.

El Gobernador Alfredo Cornejo acompañó al director general de Sitevinitech, Arturo Yaciofano, en el acto de apertura de una nueva edición de la feria más importante de la industria vitivinícola y agrícola de Latinoamérica, que se desarrolla hasta el 14 de mayo en el Complejo Las Naves de la Ciudad de Mendoza.

También estuvieron presentes el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa; la titular de ProMendoza, Patricia Giménez; el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, y el vicerrector de esa casa de estudios, Gabriel Fidel; autoridades provinciales y municipales, representantes del sector privado, como también referentes de la industria vitivinícola nacional e internacional.

Durante la apertura, Cornejo destacó la importancia de que Mendoza continúe siendo sede de encuentros de relevancia nacional e internacional vinculados a sectores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia. En ese sentido, remarcó que este tipo de actividades fortalecen el perfil productivo mendocino, promueven nuevas inversiones y generan oportunidades de vinculación comercial para las empresas locales.

“Sitevinitech es el gran punto de encuentro de la innovación, la tecnología y los negocios de toda la cadena vitivinícola”, dijo el Gobernador y reafirmó el rol de Mendoza como “un actor central en la vitivinicultura del hemisferio”.

Durante su discurso, el Gobernador sostuvo que “la vitivinicultura atraviesa un momento desafiante” y señaló que “está marcado por cambios en los hábitos de consumo, mercados más competitivos y mayores exigencias”. Sin embargo, remarcó que “las crisis no se enfrentan frenándose, se enfrentan transformando, intentando cambiar e innovar”.

En ese sentido, valoró que la feria reúna a más de 150 expositores y espere la visita de más de 10 mil personas, con todos los espacios comercializados antes de su apertura. “Es una señal clara de que la industria vitivinícola está viva, está en movimiento y está apostando al futuro”, afirmó.

El mandatario provincial señaló además que “Sitevinitech no es solo una feria, es una plataforma de transformación”, donde convergen tecnologías aplicadas a viñedos y bodegas, automatización, biotecnología, inteligencia productiva y soluciones sustentables. Asimismo, comentó que estos espacios generan oportunidades concretas para invertir, innovar, producir mejor y, fundamentalmente, vender más.

Cornejo aseguró que desde el Gobierno provincial trabajan para generar condiciones de competitividad mediante orden fiscal, reglas claras, menor presión impositiva, acceso al financiamiento y acompañamiento al sector productivo. En esa línea, destacó que “la vitivinicultura es estratégica para Mendoza porque genera exportaciones, empleo, arraigo y desarrollo en todo el territorio”.

Luego, el Gobernador también resaltó el crecimiento de las exportaciones provinciales, al señalar que Mendoza registró un incremento del 20 % interanual entre abril de 2025 y abril de 2026. “Es un dato muy alentador en el marco de los cambios que describimos anteriormente”, expresó.

Además, puso en valor que el 30 % de los expositores participe por primera vez en la feria, lo que consideró “una muestra de renovación, dinamismo y capacidad de adaptación”. A esto le sumó que Mendoza no solo produce grandes vinos, sino también conocimiento, innovación y tecnología para toda la región.

Para cerrar, Cornejo celebró la realización en Mendoza de la Feria Internacional de Inversiones Agrícolas Agrinvest en 2027 y afirmó que “permitirá atraer desarrollos y negocios, potenciar la innovación y consolidar el progreso productivo”. Aseguró también que “el futuro del vino no está garantizado, se construye con innovación, inversión, cooperación público-privada y una visión estratégica abierta y clara”, y ratificó que Mendoza “va a seguir profundizando ese camino”.

Por su parte, el director general de Sitevinitech reconoció que esta edición se desarrolla en un contexto complejo para la vitivinicultura mundial, aunque destacó la capacidad de resiliencia del sector y de la propia feria para adaptarse a las dificultades. Yaciofano sostuvo que el equipo comercial logró sumar nuevas empresas internacionales. En ese sentido, resaltó la llegada de firmas de Francia, España y otros mercados con nuevas tecnologías y productos para el sector.

Además, explicó que la feria busca aportar soluciones concretas frente a la crisis mediante herramientas que mejoren la productividad y la capacitación de las empresas. En ese sentido, remarcó los acuerdos impulsados junto a la Universidad Nacional de Cuyo y ADEM para fortalecer programas de formación en gestión vitivinícola, además de avanzar en nuevos proyectos vinculados al desarrollo de startups y la innovación aplicada al agro.

A su turno, el secretario de Bodegas de Argentina aseguró que, pese al difícil presente de la industria, existen oportunidades concretas para fortalecer al sector a través de la innovación y la mejora de la productividad.

Impulsar la reconversión del sector vitivinícola

El intendente de la Ciudad de Mendoza destacó la importancia de que una nueva edición de Sitevinitech vuelva a realizarse en la capital mendocina y remarcó que este tipo de encuentros “consolidan a Mendoza como sede de una agenda productiva, tecnológica y profesional de relevancia internacional”.

Suarez se refirió al complejo contexto que enfrenta la industria y afirmó que “el sector atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente. El consumo per cápita de vino en Argentina ha caído a mínimos históricos y el mercado global tampoco da señales alentadoras”. Pese a ese escenario, el jefe comunal sostuvo que “la vitivinicultura mendocina ha demostrado históricamente su capacidad de adaptación”. Ante esto, afirmó que Sitevinitech representa una plataforma clave para impulsar la reconversión del sector a través de la innovación, la incorporación de tecnología y la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.

El intendente remarcó que el Estado debe generar condiciones para atraer inversiones, eliminar obstáculos y brindar previsibilidad para potenciar el crecimiento del sector privado. “Robótica, biotecnología, inteligencia artificial, desalcoholización de vino, financiamiento y nuevos mercados serán parte de las conversaciones que definirán quiénes liderarán la vitivinicultura global en la próxima década”.

Posteriormente, Suarez reafirmó el compromiso de la Ciudad con el desarrollo económico de Mendoza y aseguró: “Desde la Ciudad de Mendoza renovamos nuestro compromiso de seguir siendo anfitriones de estos grandes encuentros, pero también protagonistas de una agenda de desarrollo, innovación y crecimiento para toda la provincia”.

A su turno, el secretario de Bodegas de Argentina sostuvo que el actual contexto también abre nuevas posibilidades para incorporar tecnología e inversiones que durante años estuvieron limitadas por restricciones económicas. “Las oportunidades están en la productividad, están en la innovación y en la sustentabilidad”, dijo Jofré.

Asimismo, convocó a productores y bodegueros a aprovechar el espacio que brinda Sitevinitech para generar vínculos comerciales y conocer nuevas herramientas. Remarcó que “el crecimiento de la industria dependerá de una mayor inversión, del trabajo conjunto y de la capacidad del sector para adaptarse a los nuevos desafíos globales”.

Mendoza, referencia de la industria vitivinícola de América Latina

El Gobierno de Mendoza continúa acompañando al sector privado y promoviendo iniciativas que permitan ampliar y diversificar la matriz productiva provincial, incorporando innovación, tecnología y nuevas herramientas para mejorar la competitividad de las economías regionales.

Del 12 al 14 de mayo, Sitevinitech reúne a más de 150 expositores y marcas nacionales e internacionales en una superficie superior a 8 mil metros cuadrados. Con más de 10 mil visitantes esperados y todos sus espacios comercializados antes de su apertura, el evento vuelve a posicionar a Mendoza como un punto de referencia para la industria vitivinícola de América Latina.

La edición 2026 presenta además un fuerte componente de renovación, ya que el 30 % de las empresas participantes forman parte de la feria por primera vez, lo que refleja el dinamismo y la constante evolución del sector.

Entre los principales ejes de esta edición se destacan las nuevas tecnologías aplicadas al agro y a la vitivinicultura, con propuestas vinculadas a robótica, automatización, biotecnología, maquinaria de última generación e inteligencia aplicada al viñedo. También se abordarán nuevas tendencias de consumo, como el crecimiento de los vinos desalcoholizados y de baja graduación alcohólica, segmentos que muestran una expansión sostenida a nivel mundial.

A su vez, Sitevinitech contará con rondas de negocios internacionales, espacios de networking y un ciclo de charlas técnicas con especialistas nacionales e internacionales sobre innovación, sustentabilidad y competitividad.

La presencia de delegaciones de países como Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador y México vuelve a ratificar el alcance internacional de la feria y consolida a Mendoza como una plaza cada vez más elegida para la realización de grandes encuentros vinculados a la producción, la innovación y el desarrollo económico regional.