Mendoza será sede de una cumbre mundial de hackers que intentarán vulnerar sistemas para prevenir delitos

La White Hat Conference reunirá especialistas internacionales en ciberseguridad que simulan ataques reales para detectar fallas antes que los delincuentes. El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a Rafael García Borda, director de CLICLEX.

Hackear sistemas para prevenir delitos. Ese será el eje de la White Hat Conference 2026, que tendrá como sede a Mendoza y reunirá a especialistas de distintos países en una de las citas más relevantes del mundo en materia de seguridad digital.

El anuncio fue realizado el lunes por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a Rafael García Borda, director general de CLICLEX, laboratorio de lucha contra el cibercrimen.

Durante la presentación, Rus destacó que “Mendoza fue elegida como sede de la White Hat Conference, una conferencia internacional sobre ciberseguridad y lucha contra el ciberdelito organizada por el Centro Científico contra el Cibercrimen y de Protección de la Ciberseguridad de la Universidad de Boston, junto a otros organismos internacionales”.

Además, remarcó que para Mendoza “es muy importante” ser anfitriona de este evento, ya que la Provincia viene desarrollando distintas estrategias vinculadas al combate del ciberdelito, en un contexto marcado por el crecimiento de las estafas y ciberestafas.

Por su parte, García Borda destacó que Mendoza será sede, por primera vez en Argentina, de este evento internacional sobre ciberseguridad y ciberdelito, y recordó que “el año pasado se hizo en la Universidad de León, España; también, en Corea del Sur, Colombia y Boston, y este año nos toca Argentina y Mendoza”.

La White Hat Conference se ha consolidado como un espacio de referencia internacional en materia de ciberseguridad desde su primera edición en Colombia en 2019. Luego tuvo ediciones en Boston (2021, 2022 y 2023), Seúl (2024) y España (2025).

En 2026, Argentina será sede de la séptima edición, con Mendoza como anfitriona, lo que refuerza el posicionamiento de la provincia dentro de la agenda global de ciberseguridad.

La edición de este año tendrá un alcance estimado en más de 70 países a través de su transmisión internacional, tanto en modalidad presencial como en línea. Además, ya confirmaron su participación disertantes y moderadores provenientes de más de 15 países.

La conferencia se desarrollará en un formato dual, presencial y virtual, lo que permitirá ampliar la participación internacional y fomentar el intercambio entre profesionales, investigadores y responsables de políticas públicas.

La elección de Mendoza como sede posiciona a la provincia dentro del circuito global de eventos vinculados al delito digital, en un contexto donde la prevención requiere cada vez más innovación, coordinación y formación especializada.

En un escenario donde el delito evoluciona constantemente, la premisa del encuentro es clara: entender cómo atacan los sistemas es clave para poder protegerlos.

La conferencia se desarrollará del 1 al 3 de junio de 2026 en el Sheraton Mendoza Hotel y convocará a referentes internacionales, profesionales, investigadores y organismos vinculados a la seguridad, la justicia y la tecnología. Además de las instancias técnicas, el evento contará con espacios abiertos para quienes quieran acercarse al mundo de la ciberseguridad, conocer cómo operan estas amenazas y cuáles son las herramientas para prevenirlas. Para consultas, las personas interesadas pueden escribir al correo dir-rrppycapacit.seg@mendoza.gov.ar

Hackers éticos y simulaciones de ataques reales

Organizada conjuntamente por el Gobierno de Mendoza, la Universidad de Boston, a través de su centro científico especializado Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity (CIC), y CLICLEX —laboratorio de lucha contra el cibercrimen—, la conferencia se desarrollará bajo el eje temático “Ciberseguridad y prevención del delito digital: construyendo preparación global para megaeventos”, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa Mundial FIFA 2026 y la creciente exposición de infraestructuras críticas a amenazas cibernéticas.

Lejos de la imagen tradicional del hacker vinculado al delito, el encuentro estará protagonizado por los llamados “hackers éticos”, expertos que utilizan las mismas técnicas que los ciberdelincuentes, pero con un objetivo inverso: detectar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas.

En ese marco, García Borda explicó que la actividad comenzará con “una competencia internacional donde equipos van a participar de un desafío cíber relacionado al crimen transnacional. Permitirá “que los distintos equipos de diferentes partes del mundo y de Argentina intercambien conocimiento científico” y funcione como preparación frente a los nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y grandes eventos internacionales como la Copa Mundial FIFA 2026.

Durante el evento se realizarán simulaciones de ataques reales, desafíos técnicos y espacios de intercambio donde equipos especializados pondrán a prueba sistemas digitales para identificar fallas y proponer soluciones en tiempo real.

Además, el especialista indicó que la competencia “son 16 horas seguidas” en las que se pondrán a prueba “las capacidades de diferentes equipos, fuerzas nacionales, fuerzas provinciales y fiscalías especializadas de diferentes partes de Argentina y del mundo”, y resaltó que “este evento tiene un alcance de más de 70 países”.

Prevención del ciberdelito y protección de datos

En relación con las políticas que viene desarrollando Mendoza en materia de seguridad digital, Rus explicó que “una de las líneas de trabajo está relacionada con la inhibición de señal en las cárceles, mientras que otra apunta al fortalecimiento de la ciberseguridad, entendida como la protección de sistemas, redes y plataformas digitales frente a accesos ilegales o intromisiones externas”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo no solo es resguardar los sistemas informáticos, sino también proteger los datos y la confidencialidad de la información almacenada tanto por el Estado como por el sector privado.

“En el mundo físico las personas ponen rejas y cierran la puerta de su casa. Bueno, en el ciberespacio o en el mundo de los datos y de los sistemas es muy importante la ciberseguridad”, afirmó la ministra.

Finalmente, Rus señaló que “Mendoza viene fortaleciendo los sistemas de ciberseguridad del Estado y promoviendo herramientas de protección en organismos privados”.

Especialistas y organismos internacionales

Respecto de las jornadas académicas, García Borda mencionó que los días 2 y 3 se realizarán conferencias internacionales con la participación de organismos multinacionales y especialistas en ciberseguridad y cibercrimen.

Entre las instituciones participantes, el representante de CLICLEX mencionó a la Organización de los Estados Americanos, INCIBE —el centro de ciberseguridad europeo—, la Embajada de Estados Unidos y la UIF, entre otros organismos que expondrán sobre los principales desafíos actuales en la materia.

Por último, el especialista agradeció al Ministerio de Seguridad y Justicia por “apostar a un ecosistema más seguro” y sostuvo que “gracias a este trabajo que venimos realizando hace más de dos años en la provincia, la Universidad de Boston seleccionó este lugar como anfitrión”.

Además, adelantó que “la inscripción es gratuita”, aunque con invitación y cupos limitados.

Una competencia internacional con alcance global

Uno de los componentes centrales del evento será el White Hat Cybercrime Investigation Challenge, una competencia internacional creada por el CIC de Boston University que representa el eje práctico de la conferencia.

El 1 de junio, equipos de hackers éticos de todo el mundo participarán en un desafío intensivo de 16 horas, enfrentando escenarios de delitos digitales basados en casos reales. Durante la competencia deberán aplicar técnicas avanzadas de informática forense, análisis de evidencia digital y conocimientos legales, replicando procesos investigativos utilizados en entornos reales.

Los tres mejores equipos presentarán sus conclusiones en un mock trial el 3 de junio, donde expondrán como peritos ante un jurado de expertos internacionales, integrando así la dimensión técnica con la práctica judicial.