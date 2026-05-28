Mendoza se posiciona como uno de los destinos más influyentes de Sudamérica en redes sociales

La provincia de Mendoza fue reconocida a nivel internacional por su fuerte impacto en el universo digital. La plataforma global de contenidos turísticos Tripscout la destacó como una de las regiones con mayor repercusión en redes sociales, lo que la consolida como uno de los destinos más visibles y aspiracionales del continente.

El reconocimiento forma parte de los Most Engaging Destination Awards, distinción que pone el foco en aquellos destinos que logran captar la atención de millones de usuarios a través de contenidos vinculados al turismo.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó que “este reconocimiento refleja el trabajo sostenido que venimos realizando desde Mendoza para posicionar a la provincia en los mercados internacionales, haciendo fuerte hincapié en la identidad de nuestro destino. Un buen ejemplo de eso son las campañas Manso”.

“La promoción turística hoy pasa en gran medida por lo digital, y en ese sentido hemos logrado articular acciones junto al sector privado”, comentó Testa, a lo que agregó que “si bien desde el Gobierno de Mendoza trabajamos fuerte para posicionar la Marca Mendoza, desde el sector empresario, en todos sus niveles, se hace una fuerte apuesta a la difusión de nuestro destino”. La funcionaria también enfatizó el trabajo de los comunicadores: “También la prensa y los influencers ayudan a que Mendoza llegue a más potenciales turistas del país y el mundo”.

Por su parte, Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, agregó que en Mendoza se trabaja de manera integral en la generación de contenidos audiovisuales específicos, pensados para cada plataforma y cada audiencia, con promociones claras y llamados a la acción concretos que invitan a vivir el destino.

“Este trabajo tiene un valor diferencial muy importante: lo desarrollamos con un equipo propio del Emetur, conformado por realizadores audiovisuales, especialistas en redes, diseñadores, especialistas en marketing y desarrolladores web. Eso nos permite tener una mirada estratégica unificada, reaccionar rápidamente a las tendencias y sostener una comunicación auténtica, coherente y alineada con la identidad de Mendoza”, afirmó Mengarelli.

Cabe destacar que el Emetur cuenta con canales digitales diferenciados. Por un lado, cuenta con un sitio institucional, para los empresarios que requieran acceder a información oficial y realizar trámites. Por otro lado, cuenta con un sitio pensado para la promoción del destino, que tiene como destinatarios a mendocinos y turistas.

Lo mismo ocurre con las redes sociales. El equipo de comunicación del Emetur administra cuentas destinadas a mendocinos y turistas que deseen obtener información sobre promociones y actividades (en Instagram: @turismo.mendoza) y otras apuntadas a difundir datos de gestión como (en IG: @entemendozaturismo o en X: @mendoza_tur).

Las redes del Emetur

Instagram:

Promoción: @turismo.mendoza (264 mil seguidores)

Institucional: @entemendozaturismo (5213 seguidores).

X:

Institucional: @mendoza_tur (46236 seguidores).

Facebook:

Promoción: Turismo Mendoza (308 mil seguidores)

Tik Tok:

Promoción: @turismomendoza (2997 seguidores).

Linkedin:

Institucional: Ente Mendoza Turismo (507 seguidores)

Total: casi 627.000 seguidores.

Líder en redes

En este contexto, Mendoza sobresale por su capacidad de generar publicaciones altamente atractivas, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok.

El informe de Tripscout resalta que el interés por la provincia se explica por una combinación de factores: la calidad de sus vinos, la imponencia de la Cordillera de los Andes, su gastronomía de alto nivel y una amplia oferta de experiencias turísticas. Este mix convierte a Mendoza en un escenario ideal para contenidos visuales que rápidamente se viralizan y multiplican su alcance.

Entre las experiencias más valoradas por los usuarios, se destacan los recorridos por bodegas del Valle de Uco, las visitas al Parque Provincial Aconcagua, los paseos en bicicleta por viñedos de Maipú, el relax en Cacheuta y los circuitos escénicos de montaña. A su vez, propuestas como degustaciones de Malbec, gastronomía en bodegas con vistas panorámicas, cabalgatas en la cordillera, la vivencia de la vendimia y los atardeceres entre viñedos forman parte del atractivo diferencial que impulsa su posicionamiento global.

Marcando tendencia

Tripscout es una compañía especializada en marketing turístico y producción de contenido digital, con una comunidad que supera los 70 millones de seguidores y genera miles de millones de visualizaciones mensuales. A través de sus canales, promueve destinos de todo el mundo, trabajando junto a marcas, hoteles y organismos turísticos.

De esta manera, Mendoza reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos y comentados de Sudamérica, impulsada por una estrategia de promoción integral que combina identidad, experiencias y una fuerte presencia en el ecosistema digital.