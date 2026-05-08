Mendoza reconfigura el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y amplía herramientas de financiamiento para las pymes

El Gobierno provincial impulsa una refuncionalización integral del Fondo para adecuarlo al nuevo escenario económico. La iniciativa prevé dejar atrás el esquema de créditos directos, fortalecer el acceso al financiamiento privado y ordenar el proceso administrativo, patrimonial y laboral del organismo.

El Gobierno de Mendoza avanza en una profunda reconfiguración del Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de la Provincia, creado por la Ley 6071 en 1993, con el objetivo de adaptar esta herramienta a las necesidades actuales del sector productivo y ampliar el alcance de las políticas de financiamiento.

El fondo fue creado con recursos extraordinarios provenientes del litigio que la Provincia mantuvo con el Estado nacional por diferencias en la liquidación de regalías hidrocarburíferas. A partir de esos fondos se financiaron, durante años, programas sectoriales, proyectos de inversión y líneas de crédito destinadas a impulsar el crecimiento económico provincial.

Como autoridad de aplicación de la ley se constituyó la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, un ente autárquico que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Con el paso de los años y como consecuencia de distintos procesos macroeconómicos, las políticas de financiamiento implementadas y el agotamiento de los recursos extraordinarios que dieron origen al fondo, la disponibilidad patrimonial se redujo de manera significativa. Actualmente, su funcionamiento depende principalmente de aportes del Presupuesto provincial.

A esto se suma que el sistema financiero argentino y particularmente el mendocino experimentó una expansión significativa desde 1993 hasta la actualidad, con mayor capacidad de intermediación y participación del sector privado en el financiamiento de empresas y familias.

En este nuevo escenario, el Gobierno provincial considera necesario redefinir el rol del Estado, orientándolo a corregir fallas puntuales del mercado, acompañar contingencias económicas y facilitar el acceso del sector productivo al sistema financiero privado.

Por eso, el proyecto propone la refuncionalización de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y establece una nueva estrategia enfocada en herramientas más eficientes y de mayor alcance.

Entre las nuevas funciones que se priorizarán se encuentran:

• Subsidio de tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras privadas.

• Fortalecimiento de las capacidades de las pymes mendocinas para mejorar su acceso al sistema financiero tradicional.

• Intervención ante situaciones coyunturales o emergencias económicas que requieran asistencia específica.

Situación del personal

El proyecto también regula el proceso vinculado al personal de la Administradora y establece distintas alternativas para garantizar una transición ordenada.

En primer lugar, se implementará un sistema de retiro voluntario para quienes decidan adherirse, que contempla una compensación indemnizatoria equivalente al 120% de la prevista en el Estatuto del Empleado Público.

En segundo término, se habilita la posibilidad de reubicación voluntaria en otras dependencias del Estado provincial, contemplando la experiencia, capacitación y funciones desarrolladas por cada trabajador. En esos casos se reconocerá la antigüedad laboral y se garantizará la continuidad salarial.

Finalmente, para aquellos agentes que no adhieran a ninguna de estas opciones, se aplicará el régimen previsto en el artículo 17 del Estatuto del Empleado Público: permanecerán en disponibilidad durante seis meses mientras se analiza una posible reubicación y, si esto no fuera viable, se procederá a la desvinculación con la correspondiente indemnización.

Reordenamiento patrimonial y administrativo

La iniciativa también establece que el liquidador designado podrá transferir bienes, créditos y obligaciones del organismo a otras entidades estatales.

Además, las acciones que actualmente posee la Administradora en Mendoza Fiduciaria SA serán transferidas al Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

A su vez, Mendoza Fiduciaria SA asumirá el rol de fiduciaria en aquellos fideicomisos donde actualmente interviene la Administradora.

Por último, el proyecto prevé avanzar en el cierre definitivo de antiguas carteras crediticias con bajos niveles de recupero, permitiendo declarar incobrables aquellos créditos donde ya se agotaron todas las instancias de cobro.

Con esta reestructuración, Mendoza busca modernizar su esquema de financiamiento productivo, optimizar recursos públicos y ampliar las herramientas para que más pymes puedan acceder al crédito y mejorar su competitividad.