Mendoza presenta el primer catálogo de “Colección Identidad”: un hito para las industrias creativas locales

El hilo conductor de las obras es lo intangible: el sentido de pertenencia de cada artista con su tierra, un aspecto central que atraviesa y da coherencia a toda la colección.

El catálogo, titulado Contrastes Simultáneos, se lanzará oficialmente el martes 5 de mayo, a las 12.30, en la Sala Elina Alba, España y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza. Se trata de la primera herramienta sistemática de diseño pensada para la visibilidad continua del talento creativo mendocino, con foco en la identidad local.

En el marco del fortalecimiento de la economía creativa, la Subsecretaría de Cultura de la provincia, a través de la Dirección de Industrias Creativas, invita a la presentación oficial del catálogo Colección Identidad: Contrastes Simultáneos.

El catálogo cuenta con 32 láminas, una por cada artista, con traducción al inglés y al portugués. Además, incluye códigos QR que permiten acceder a una breve presentación de cada creador y su obra. También incorpora un videoarte, que reúne, de forma visual, las distintas producciones, y está disponible aquí

Desde la Dirección de Industrias Creativas destacaron que esta primera edición, titulada Contrastes Simultáneos en el Territorio, propone un espacio de experimentación y creación local donde 32 productores y mentores mendocinos exploran la convivencia de las diferencias y su potencial de articulación.

En este sentido, la propuesta invita a comprender el territorio como un entramado dinámico y a mirar Mendoza a través de una lente que celebra la diversidad creativa y la fuerza de sus contrastes.

Un puente entre el talento y el mercado

Tras el impacto generado en el Encuentro Comecoco 2025 por la muestra del primer programa Colección Identidad, esta publicación surge como resultado de un proceso de laboratorio, mentoría y experimentación guiada. Bajo el concepto de “contrastes simultáneos”, el catálogo reúne proyectos que fusionan la identidad mendocina con lenguajes contemporáneos y propuestas de alto valor simbólico y comercial.

La identidad —entendida desde lo intangible, lo cultural y lo territorial— no solo funciona como punto de partida, sino también como eje estructurante de cada una de las piezas que integran la colección.

El catálogo funciona como un registro del diseño, las artes visuales y sus intersecciones disciplinarias, y se posiciona como una plataforma de vinculación y proyección. Su objetivo es conectar a los creativos locales con curadores, ferias nacionales e internacionales y compradores estratégicos, proyectando la Marca Mendoza hacia nuevos horizontes.

Palabras de la gestión

Sebastián Ladrón de Guevara, director de Industrias Creativas, destacó que este lanzamiento marca un cambio de paradigma: “No estamos ante un simple folleto de muestra, sino ante una herramienta de desarrollo económico y de diplomacia cultural institucional. El catálogo busca transformar la creatividad en obras y productos genuinos de nuestra identidad, brindando a nuestros productores y artistas una carta de presentación profesional ante el mundo”.

Asimismo, explicó que el programa se desarrolla a lo largo de varios meses y se basa en un proceso creativo colectivo: “Son cuatro meses de trabajo en los que se define un concepto, los colores y toda la propuesta en conjunto. No es un proceso individual, sino que todos los participantes acuerdan una idea común y crean a partir de ella”.

En la primera edición, ese eje conceptual fue “contrastes simultáneos”, sobre el cual cada integrante desarrolló una pieza original desde su propio lenguaje: “Cada uno, desde su expertise, creó algo nuevo inspirado en ese concepto. Eso hace que la colección tenga una identidad muy particular y diferente a cualquier otra”.

El proceso incluyó instancias de producción, registro y exhibición: “Primero se realizó el registro fotográfico y el videoarte, y luego una muestra física con todos los productos. Son múltiples capas que enriquecen el resultado final”.

Uno de los objetivos principales del programa es generar continuidad en el tiempo: “La idea es sistematizar este trabajo, que Mendoza pueda tener todos los años un registro actualizado de su creatividad. Que hable de quiénes somos y que refuerce la Marca Mendoza”.

Además, señaló que el catálogo funciona como una herramienta profesional de difusión: “Es una carta de presentación colectiva. No es comercializable, sino una herramienta institucional y cultural para divulgar el trabajo de los emprendedores y artistas”.

En relación con el diseño, remarcó su carácter innovador: “No quisimos que fuera un libro tradicional. Es un objeto de diseño en sí mismo, sin jerarquías entre los participantes. Cada pieza tiene el mismo valor, por eso se pensó en un formato que permita interactuar y armar combinaciones propias”.

También destacó el carácter interdisciplinario del proyecto: “Hay un equipo grande detrás: mentores, producción, fotografía, realizadores audiovisuales, curaduría, diseñadoras y montajistas. Es un proyecto que se construye colectivamente en todas sus etapas”.

En cuanto a la selección de participantes, explicó que se apunta a proyectos con cierto nivel de desarrollo: “Se buscan propuestas con trayectoria o con un potencial sólido, capaces de traducir una idea en un producto de calidad, listo para ser exhibido”.

Finalmente, subrayó el impacto de la iniciativa: “Cuando mostramos el catálogo en otros espacios, incluso a nivel nacional, recibimos devoluciones muy positivas. Es un proyecto que logra destacarse por su originalidad y por la manera en que pone en valor la creatividad local”.

Y concluyó: “Son procesos que requieren tiempo y esfuerzo, pero que generan oportunidades concretas para los artistas. Tener un espacio de visibilidad y pertenecer a una colección colectiva fortalece el desarrollo del sector creativo en la provincia”.