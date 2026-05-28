Mientras en el Congreso nacional avanza el debate para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno de Mendoza comenzó a analizar posibles modificaciones al sistema electoral provincial, aunque descartó por ahora avanzar con una derogación. La administración de Alfredo Cornejo busca sostener las Primarias para 2027, pero admite que estudia cambios vinculados al financiamiento, la participación de los partidos y la reducción de costos operativos.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, confirmó que el Ejecutivo provincial revisa distintos aspectos de la ley electoral vigente. “Lo que estamos analizando es revisar financiamiento de estos comicios. Además, se estudia quienes se pueden someter a las Primarias. Esto último, en los casos donde no hayan candidatos que deban dirimirse en una interna. Son algunas de las cuestiones que estamos analizando”, explicó el funcionario en diálogo con El Sol.

De esta manera, Mendoza se diferencia del escenario nacional, donde el oficialismo impulsa directamente la eliminación de las primarias bajo argumentos económicos y de baja participación.

Pese a esa revisión, el Gobierno provincial mantiene una defensa política del sistema implementado en 2015. “Nosotros consideramos que es una muy buena herramienta. Tal vez debamos mejorarla, pero no eliminarla”, sostuvo Mema. Según el ministro, las PASO mendocinas permitieron que los ciudadanos definieran las fórmulas para gobernador y vicegobernador en las últimas tres elecciones ejecutivas, tanto dentro del oficialismo como de la oposición.

En la Casa de Gobierno consideran que las Primarias siguen siendo útiles para ordenar las internas partidarias y legitimar candidaturas, aunque reconocen que el esquema actual genera desgaste económico y electoral. “Hay que seguir avanzando en intentar abaratar las elecciones y la posibilidad de alguna simultaneidad para no ir a votar tantas veces”, señaló el funcionario. Y agregó: “Todo eso sabemos que molesta y hay que resolverlo, pero no la herramienta como tal”.

La discusión aparece en un contexto donde varias provincias comenzaron a revisar sus sistemas electorales ante la posible eliminación de las PASO nacionales. En Mendoza, sin embargo, el cornejismo busca sostener el mecanismo, aunque con ajustes orientados a evitar Primarias sin competencia real y disminuir el costo que implica organizar múltiples jornadas electorales.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/los-cambios-que-analiza-mendoza-para-las-elecciones-paso-del-2027/