Mendoza licitará la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur y el Área Departamental de Salud

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial abrirá en los próximos días el proceso administrativo para licitar la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur y el Área Departamental de Salud, con un presupuesto estimado de 8.000 millones de pesos. El proyecto permitirá centralizar la atención de alta complejidad y optimizar la red sanitaria de San Rafael.

El Gobierno provincial oficializará en el corto plazo la convocatoria pública para ejecutar un polo sanitario integral en los predios lindantes al Hospital Teodoro Schestakow, delimitados por las calles Emilio Civit, Agustín Maza e Independencia, en San Rafael.

La iniciativa contempla una estrategia de construcción y relocalización por etapas para ampliar la sede de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) y trasladar el Área Departamental de Salud al ex predio de Vialidad Provincial.

El plan de obra civil busca consolidar la federalización de la salud pública, evitando que los pacientes oncológicos del Sur mendocino deban trasladarse al Gran Mendoza para acceder a tratamientos de radioterapia o quimioterapia.

Infraestructura de vanguardia para la FUESMEN

Las tareas previstas en la sede de la FUESMEN abarcarán una superficie total de 1.341,55 m², donde se remodelará el edificio actual y se refuncionalizarán los espacios liberados.

El sector de Medicina Nuclear y Alta Complejidad será equipado con tecnología de última generación, entre ella un resonador magnético, una cámara gamma y un acelerador lineal. Además, se incorporarán nuevas unidades funcionales, entre las que se destacan la sala para resonador, consultorios y laboratorios especializados.

Asimismo, la Unidad de Quimioterapia contará con una sala de tratamiento equipada con 12 boxes individuales y un sector específico de enfermería.

La remodelación edilicia incluirá un nuevo sistema de climatización VRV (volumen de refrigerante variable), la renovación integral de las instalaciones eléctricas y sanitarias, y la recuperación de los espacios exteriores una propuesta paisajística terapéutica. Además, se construirá una pasarela técnica de conexión directa con el Hospital Schestakow.

Logística y atención primaria en la nueva sede sanitaria

En paralelo, el Área Departamental de Salud será trasladada para funcionar como nodo logístico y administrativo de los 28 centros de salud de la región.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de 853,13 m² y la refuncionalización de otros 591,26 m² correspondientes a antiguos galpones, cuya arquitectura original de ladrillo visto y techos en arco será preservada.

En el nuevo espacio funcionarán el vacunatorio central, consultorios de especialidades, la farmacia regional y una base operativa para el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que contará con salas de crisis y áreas de descanso para choferes.