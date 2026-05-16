Mendoza está a punto de lanzar la licitación del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, uno de los sistemas de generación más importantes del país. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó que la empresa Hidroelectricidad Mendocina ya presentó los pliegos técnicos y legales necesarios para avanzar en el proceso, que se formalizará mediante un decreto provincial en los próximos días, una vez que intervengan Asesoría y Fiscalía de Estado.

El proceso licitatorio será llevado adelante por Hidroelectricidad Mendocina, empresa creada a partir de la manda legal que la Legislatura provincial le otorgó a Energía Mendoza Sociedad Anónima (Emesa) para instrumentar la nueva concesión del sistema. La licitación se realiza tras el vencimiento de la concesión original, que fue prorrogada transitoriamente para garantizar una transición ordenada.

El complejo Los Nihuiles está ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael, y cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 MW, equivalente a aproximadamente el 0,7% de la capacidad instalada total de Argentina. El sistema integra tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador distribuidos a lo largo de unos 40 kilómetros del Cañón del Atuel, con un desnivel de aproximadamente 460 metros.

El complejo está compuesto por cuatro aprovechamientos: Nihuil I, con el embalse El Nihuil inaugurado en 1947 y una central de 75 MW; Nihuil II, con la presa Aisol construida en 1969 y una central de 131,2 MW; Nihuil III, con la presa Tierras Blancas y una central de 52 MW; y Nihuil IV, con el embalse Valle Grande y una central de 30 MW incorporada en 1997. Entre 1990 y 2017, el sistema registró una generación promedio anual de 838 GWh, con picos históricos de 1.250 GWh.