La ministra de Energía Jimena Latorre confirmó que los pliegos técnicos y legales ya fueron presentados y que el proceso se activará mediante un decreto provincial. El complejo, ubicado sobre el río Atuel en San Rafael, tiene una capacidad instalada de casi 290 MW.
El proceso licitatorio será llevado adelante por Hidroelectricidad Mendocina, empresa creada a partir de la manda legal que la Legislatura provincial le otorgó a Energía Mendoza Sociedad Anónima (Emesa) para instrumentar la nueva concesión del sistema. La licitación se realiza tras el vencimiento de la concesión original, que fue prorrogada transitoriamente para garantizar una transición ordenada.
El complejo está compuesto por cuatro aprovechamientos: Nihuil I, con el embalse El Nihuil inaugurado en 1947 y una central de 75 MW; Nihuil II, con la presa Aisol construida en 1969 y una central de 131,2 MW; Nihuil III, con la presa Tierras Blancas y una central de 52 MW; y Nihuil IV, con el embalse Valle Grande y una central de 30 MW incorporada en 1997. Entre 1990 y 2017, el sistema registró una generación promedio anual de 838 GWh, con picos históricos de 1.250 GWh.