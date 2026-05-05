Mendoza lanza un nuevo plan de viviendas con financiamiento mixto

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un nuevo programa habitacional orientado a familias con ingresos medios, que combina inversión estatal y privada para facilitar la construcción de viviendas.

La iniciativa, impulsada a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), contempla la edificación de 350 casas de al menos 60 metros cuadrados, distribuidas en distintos puntos urbanos de la provincia.

Según explicó la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, “se trata de una iniciativa pública para la inversión privada”. En ese sentido, detalló que el Estado financiará hasta el 40% del valor total de cada vivienda, con un tope equivalente a una casa de $130 millones.

El porcentaje restante, es decir el 60%, será cubierto por el desarrollador inmobiliario. Este esquema incluso puede contemplar un aporte inicial del beneficiario, que podría alcanzar el 10%, dependiendo del acuerdo con la empresa constructora.

Cómo se financia y quién devuelve el dinero

Una de las características centrales del programa es que el financiamiento estatal no es devuelto directamente por el adjudicatario. “Quien le devuelve la inversión al IPV es el desarrollador y no el beneficiario”, aclaró Badui.

En concreto, las empresas constructoras deberán reintegrar el aporte estatal en un plazo máximo de 10 años, con una tasa basada en el Banco Nación menos dos puntos, ajustada por UVA.

Por su parte, el comprador de la vivienda asumirá el pago del porcentaje correspondiente al privado, con plazos que pueden extenderse hasta 20 años. En este punto, el IPV tendrá un rol clave al regular las condiciones para evitar tasas excesivas.

Requisitos y características de las viviendas

El programa está dirigido a personas o familias que acrediten ingresos superiores a 5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que actualmente equivale a aproximadamente $1.170.000. Además, uno de los requisitos excluyentes es no poseer otra propiedad, ya que está destinado a vivienda única.

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Las unidades podrán ser individuales o colectivas, de una o dos plantas, e incluirán como mínimo:

Cocina-comedor

Dos dormitorios

Un baño

Se construirán en barrios de entre 5 y 35 viviendas, con terrenos y servicios básicos garantizados. También se permitirá el uso de sistemas constructivos tradicionales o industrializados, priorizando la eficiencia energética y la sustentabilidad.

El proceso de inscripción se realizará mediante un formulario online, mientras que el IPV también utilizará su base de datos de postulantes que ya cumplen con las condiciones. De acuerdo con Badui, la provincia cuenta con un registro previo de interesados que podrían acceder rápidamente a esta nueva alternativa habitacional.

Fuente:https://617.news/mendoza-lanza-un-nuevo-plan-de-viviendas-con-financiamiento-mixto/