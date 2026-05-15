Mendoza inauguró el Parque Solar El Quemado y superó los 700 MW de energía solar instalada

El Gobernador Alfredo Cornejo; el presidente de YPF, Horacio Marín, y el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, encabezaron la inauguración del parque solar con mayor capacidad instalada de la Argentina. Desarrollado por YPF Luz y proyectado por Emesa, es la primera inversión de energía renovable del país presentada y ejecutada bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El Gobernador Alfredo Cornejo; el presidente de YPF, Horacio Marín, y el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, inauguraron El Quemado, un parque solar que marca un hito para Mendoza y para la Argentina: es el de mayor capacidad instalada del país, el primer proyecto de energías renovables ejecutado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una nueva señal del avance provincial hacia una matriz energética más limpia. Con esta incorporación, Mendoza ya supera los 700 MW de energía solar instalada.

Ubicado en el departamento de Las Heras, el proyecto fue desarrollado originalmente por Emesa (Empresa Mendocina de Energía) y posteriormente adquirido y ejecutado por YPF Luz. La energía generada equivaldrá al consumo de más de 233.000 hogares, suficiente para abastecer la demanda residencial de la Ciudad de Mendoza y de los departamentos de Las Heras y Lavalle.

También estuvieron presentes en el acto el director ejecutivo de YPF Luz (YPF Energía Eléctrica SA), Martín Mandarano; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; los intendentes de Las Heras, Francisco Lo Presti, y de Lavalle, Edgardo González, y autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El parque cuenta con una capacidad instalada total de 305 MW y demandó una inversión de USD 220 millones. Ocupa una superficie de 620 hectáreas y posee un factor de capacidad estimado de 31,4 %. Su infraestructura incluye más de 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales, 5.800 trackers, 1.170 inversores y 40 centros de transformación.

En el momento de los discursos, el Gobernador afirmó el parque El Quemado es fruto “de una palabra empeñada institucionalmente de la Argentina y, por supuesto, de la provincia de Mendoza, porque generar un régimen de incentivo a las grandes inversiones y concretar el proyecto es lo que estamos celebrando hoy”. Además, remarcó que el RIGI surge como respuesta a las dificultades estructurales de la economía argentina y sostuvo que el país necesita generar condiciones más competitivas para atraer inversiones de gran escala.

Cornejo destacó que Mendoza viene desarrollando una política energética sostenida que permitió ampliar de manera significativa la capacidad instalada de la provincia. En ese sentido, señaló que “el crecimiento del sector energético representa una herramienta estratégica para impulsar la producción, fortalecer la infraestructura y acompañar el desarrollo económico provincial”.

El mandatario también aseguró: “Aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí existan condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos, que abarque a la pyme, a la gran empresa, a la gran inversión y a la pequeña inversión”. También explicó que tanto el Gobierno nacional como el provincial consideran prioritaria una reforma fiscal que permita consolidar un sistema más estable y favorable para la actividad privada.

Durante el acto inaugural, el Gobernador afirmó que Mendoza logró duplicar su potencia instalada entre su primera gestión (2015-2019) y la actual administración. Asimismo, resaltó que la provincia posee uno de los porcentajes más altos de energía limpia del país y que las energías renovables cumplen un rol complementario dentro del sistema energético nacional.

Cornejo también se refirió al impacto ambiental de la iniciativa y expresó que “hay quienes se rasgan las vestiduras hablando del ambiente. Esto es cuidar el ambiente, una energía que es realmente limpia, complementaria a otras”. Con esas declaraciones, defendió el avance de proyectos vinculados a energías renovables como una alternativa sustentable para el crecimiento económico.

Acto seguido, el Gobernador remarcó además que Mendoza mantiene una política abierta para la llegada de inversiones y evitó establecer restricciones vinculadas al compre mendocino. Según explicó, “la intención es fomentar un esquema competitivo que incentive la participación de empresas locales y externas en los distintos proyectos productivos de la provincia”.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el incremento de la generación energética tendrá un impacto directo sobre las familias y las pequeñas y medianas empresas mendocinas. En ese sentido, consideró que “la baja progresiva de los costos de energía permitirá impulsar nuevos emprendimientos y consolidar un escenario favorable para el desarrollo económico futuro de Mendoza”.

Por su parte, el presidente de YPF destacó la capacidad de ejecución de la compañía y celebró la inauguración del parque solar al asegurar que “esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año”.

Además, remarcó que “ya hasta 200 megas están generando” y señaló que “la empresa alcanzó el primer giga de generación de renovables, lo que posiciona a YPF como el segundo generador de renovables de Argentina”. En ese sentido, sostuvo que la compañía está “contribuyendo fuertemente y todos orgullosos de los que trabajamos en YPF para que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 31”, aunque señaló que las proyecciones internas ubican esa cifra más cerca de USD 50.000 millones.

Marín expresó también su satisfacción por la puesta en marcha del proyecto y afirmó: “Estoy muy orgulloso y contento de estar acá hoy y de inaugurar este parque solar, que la verdad es increíble ver lo que se puede hacer con ejecución y con gestión” y agradeció a todos los trabajadores involucrados en la obra.

Por su parte, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación calificó al emprendimiento como “la Argentina del futuro” y aseguró que “es muy impresionante ver lo que estamos viendo acá”. Luego, felicitó a Marín y aseguró que “las personas que estuvieron involucradas en esto, en definitiva, creyeron que Argentina tiene un futuro muchísimo mejor que el que conocemos”.

Adorni recordó que el 26 de diciembre de 2024 anunció la aprobación del primer proyecto del RIGI y señaló que “era nada más ni nada menos que este proyecto, el parque solar El Quemado, que además de ser el primero anunciado, hoy se convirtió en el primer proyecto RIGI inaugurado”. Asimismo, afirmó que la obra representa “los beneficios de una Argentina estable, previsible, una macroeconomía ordenada y que no tambalea ante el primer shock externo”.

Posteriormente, el funcionario sostuvo que “atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista que minaron el progreso de los argentinos durante décadas”. Aseguró que actualmente “hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro, que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”.

En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, remarcó que “el RIGI es un claro ejemplo de una política pública pensada para garantizar las condiciones necesarias para apostar a largo plazo y finalmente crecer”. Además, precisó que “solo este proyecto representa una inversión de 220 millones de dólares” y afirmó que el conjunto de iniciativas en evaluación podría generar inversiones en la economía real por USD 965.094 millones y un impacto anual positivo en la balanza comercial estimado en USD 40.000 millones.

Adorni también destacó otras medidas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la aprobación de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, la Ley de Inocencia Fiscal y la modernización laboral. Sobre este último punto, aseguró que “permitirá la inclusión en el mercado formal de más de 5 millones de argentinos”.

Asimismo, resaltó la modificación de la Ley de Glaciares, para que “cada provincia decida cómo explotar su territorio y pueda gestionar con mayor libertad sus recursos naturales”, y agradeció el acompañamiento de gobernadores y legisladores provinciales en la aprobación de la Ley Bases y otras reformas económicas.

A su turno, la ministra de Energía y Ambiente aseguró que “sin energía no hay posibilidad de crecimiento de las industrias y, por lo tanto, es muy importante que sigamos caminando en este sendero de transición energética”. Además, destacó que hace dos años el Gobierno provincial había proyectado alcanzar 700 megas de generación renovable durante toda la gestión, pero que actualmente ya superaron esa meta al llegar a 775 megas de potencia instalada.

La funcionaria afirmó que “la cualidad distintiva de este parque es que es de inversión privada. Es un proyecto que formuló Emesa, que luego lo vendió a YPF Luz y acompañó todo el desarrollo, pero la inversión es netamente privada”. Asimismo, explicó que Mendoza ofrece mayores incentivos para invertir que otras provincias con similares condiciones de radiación solar, lo que favorece la llegada de nuevos proyectos vinculados a energías renovables.

La ministra destacó además que “la provincia mantiene una perspectiva de crecimiento energético sostenido hacia el año 2030, con el objetivo de alcanzar un giga de potencia renovable instalada”. En ese sentido, comentó que, además de El Quemado, continúan expandiéndose otros parques solares y proyectos privados que fortalecerán la infraestructura energética mendocina.

El 11% de la capacidad solar del país

El Quemado representa más del 11 % de toda la capacidad solar instalada de la Argentina y se posiciona como una de las obras de infraestructura de energía renovable más importantes del país.

Durante la etapa de construcción, que se extendió durante 18 meses desde enero de 2025, el proyecto alcanzó un pico de más de 350 trabajadores empleados, con 87 % de mano de obra local.

La obra incorporó tecnología de empresas líderes del sector, como Jinko Solar, responsable de los paneles; Arctech Solar, proveedora de trackers, y Huawei, encargada de los inversores y sistemas de electrónica de potencia.

La interconexión al Sistema Argentino de Transporte Eléctrico (SADI) se realizó mediante una nueva estación transformadora. El proyecto incluyó además una subestación con tecnología GIS, doble barra y salida para tres transformadores de 220 kV/33 kV, construida y operada por Distrocuyo, junto con el tendido de 180 kilómetros de fibra óptica para vincular los sistemas de control y protección.

700 MW de energía solar instalada y más de 1.000 MW proyectados

Con la incorporación de El Quemado, Mendoza superó los 700 MW de energía solar instalada y consolidó una política energética basada en la expansión de generación renovable, el fortalecimiento de infraestructura y la articulación entre los sectores público y privado.

En los últimos meses, la provincia avanzó con la puesta en marcha de proyectos estratégicos como Anchoris, en Luján de Cuyo, con 180 MW, y San Rafael, también con 180 MW, ampliando la capacidad de generación limpia en distintos puntos del territorio provincial.

A esto se suma una cartera energética en expansión: Mendoza ya cuenta con más de 1.000 MW proyectados en distintas etapas de desarrollo, con iniciativas orientadas a incrementar la participación de energías renovables en la matriz y abastecer a grandes usuarios industriales, aspecto clave para la competitividad de sectores estratégicos como la minería, la industria y el desarrollo productivo.

Este crecimiento energético también está acompañado por nuevas obras de transporte y distribución eléctrica. Entre ellas se destacan los avances en la Estación Transformadora Valle de Uco, la Estación Transformadora Mendoza Norte y la obra Marcado-La Dormida, además del reciente comienzo del proceso licitatorio de una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael y General Alvear.

En este contexto, Mendoza avanza en uno de los planes de infraestructura eléctrica más importantes de su historia, con una estrategia orientada a garantizar abastecimiento, atraer inversiones y consolidarse como un proveedor estratégico de energía limpia para el desarrollo productivo provincial y nacional.