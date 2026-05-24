Mendoza fortalece su perfil exportador: crecen las ventas de vino y se consolida una matriz productiva diversa

La provincia reafirma su estrategia de desarrollo basada en el valor agregado, la articulación público-privada y la apertura de nuevos mercados internacionales.

Mendoza continúa consolidando uno de los modelos de desarrollo productivo y exportador más sólidos y diversificados de la Argentina. Con una estrategia sostenida basada en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, la provincia logró posicionarse en el mundo a través de productos con identidad, calidad y alto valor agregado.

En ese contexto, las exportaciones de vino argentino cerraron abril con una mejora interanual de 21,9 % y alcanzaron 20,5 millones de litros, según el último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El dato confirma una recuperación del sector en el comercio exterior, con un fuerte impulso del vino a granel.

El organismo informó además que el mosto concentrado registró una suba de 33,9 % frente al mismo período del año anterior. Por otro lado, en conjunto, las exportaciones de vinos y mostos generaron entre enero y abril de este año ingresos por US$250,1 millones FOB, es decir 5,8 % más que en igual período del año pasado.

El crecimiento de abril estuvo explicado principalmente por el vino a granel, que aumentó 82,7 % interanual. El vino fraccionado también mostró una evolución positiva, con una suba de 4,7 %.

Los vinos fraccionados continúan siendo el formato más importante dentro de las exportaciones vitivinícolas argentinas y representaron el 66,9% de los envíos en abril. Además, crecieron con fuerza formatos innovadores adaptados a las nuevas demandas globales: el tetra brik registró una suba de 177,9 %, mientras que el sistema bag in box avanzó 234,6%.

Entre los principales mercados compradores de vino argentino se ubicaron Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá y México. En varietales fraccionados, Reino Unido lideró las compras, seguido por Estados Unidos y Brasil. En junio, la provincia será sede de la segunda Vinexpo Explorer, esta vez dedicada al vino a granel, después de la exitosa edición de octubre de 2025.

Diversificación, valor agregado y calidad: 700 empresas que exportan

Desde ProMendoza explicaron que, actualmente, Mendoza exporta productos a más de 100 países y mantiene un promedio de 700 empresas exportadoras activas cada año, lo que consolida una cultura exportadora que distingue a la provincia dentro del escenario nacional.

A diferencia de otras economías regionales altamente dependientes de materias primas, Mendoza construyó una matriz exportadora basada principalmente en manufacturas de origen agropecuario e industrial. El vino embotellado, principal producto exportado de la provincia, representa mucho más que un commodity: detrás existe inversión en calidad, innovación, construcción de marca y relaciones comerciales desarrolladas durante décadas.

Además, desde 2015, Mendoza impulsa una estrategia sostenida de diversificación productiva que permitió fortalecer cadenas agroindustriales tradicionales y desarrollar nuevos sectores vinculados al pistacho, la nuez, la cebolla, la ciruela y la papa prefrita congelada, entre otros.

La provincia también proyecta ampliar su matriz exportadora en los próximos años mediante el crecimiento de sectores estratégicos como petróleo, gas y minería, generando nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico.

“Con productos reconocidos internacionalmente, empresas con experiencia exportadora y una institucionalidad sólida orientada al largo plazo, Mendoza ratifica su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la diversificación, el valor agregado y la generación de empleo de calidad”, resumieron desde ProMendoza.