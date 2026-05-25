Mendoza facturó USD 383,3 millones por sus exportaciones entre enero y marzo, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) en base a cifras del Indec, y superó todos los primeros trimestres de la última década. El número representa un aumento de 5,6% respecto al mismo período del año anterior, cuando la facturación había sido de USD 363 millones, y es el más alto registrado en un primer trimestre desde 2012, cuando la provincia exportó USD 459,8 millones.

En volumen, las exportaciones también crecieron: el peso neto despachado pasó de 287,5 millones de kilogramos a 332,9 millones de kilogramos, una suba de 15,8%.

El récord reciente y la serie histórica

Para entender la magnitud del dato de 2026, es necesario mirar la evolución de los últimos años. Las exportaciones mendocinas en el primer trimestre habían caído de manera sostenida entre 2012 y 2016, pasando de USD 459,8 millones a USD 301,7 millones. Desde entonces, la recuperación fue gradual e irregular.

En 2017 la facturación trepó a USD 323,4 millones y en 2022 llegó a USD 371,8 millones, el punto más alto del período intermedio. Sin embargo, 2023 marcó un retroceso pronunciado: las exportaciones cayeron 14,6% y quedaron en USD 317,5 millones. En 2024 se recuperaron hasta USD 369,8 millones, con un alza de 16,5%, pero en 2025 volvieron a retroceder levemente, un 1,8%, hasta los USD 363 millones.

El salto registrado en el primer trimestre de 2026 —5,6% interanual— llevó la cifra a su nivel más alto en 13 años, aunque todavía lejos de los valores de 2012 y 2013.

Productos primarios, el motor del crecimiento

El rubro que más aportó al crecimiento en términos absolutos fue el de Productos Primarios. En el primer trimestre de 2026, este segmento facturó USD 88,8 millones, frente a los USD 76,1 millones del mismo período de 2025, lo que implica un aumento de USD 12,8 millones, equivalente a una suba de 16,8%.

Dentro de este rubro, las hortalizas y legumbres sin elaborar fueron el componente más relevante: pasaron de USD 55,8 millones a USD 64,9 millones, una suba de 16,4%. Las frutas frescas también aportaron al crecimiento, con exportaciones que subieron de USD 16,6 millones a USD 19 millones, un incremento de 14,6%.

Uno de los datos más notorios dentro de los productos primarios fue el de la miel: las exportaciones más que duplicaron su valor al pasar de USD 465.663 a USD 908.982, una variación positiva de 95,2%. En volumen, el salto fue igualmente pronunciado: de 198.231 kilogramos a 367.611 kilogramos, un aumento de 85,4%.

Las manufacturas de origen agropecuario sostienen el liderazgo

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) siguieron siendo el bloque exportador más importante de la provincia, con USD 202,8 millones en el primer trimestre de 2026. El número representa un crecimiento de 3,8% respecto a los USD 195,3 millones de 2025.

En este segmento, el rubro de mayor peso es el de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres —donde se concentra la exportación de vinos—, que pasó de USD 132 millones a USD 133,8 millones, una suba de 1,3%. En volumen, sin embargo, el crecimiento fue mayor: de 38,9 millones de kilogramos a 46,2 millones de kilogramos, un incremento de 18,8%.

Los preparados de hortalizas, legumbres y frutas —que incluyen conservas y productos elaborados— registraron uno de los avances más significativos dentro de las MOA: pasaron de USD 53,7 millones a USD 59,3 millones, una suba de 10,5%. En volumen, el crecimiento fue todavía más marcado: de 37,5 millones de kilogramos a 53,7 millones, un aumento de 43,2%.

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Combustibles y energía, el mayor crecimiento relativo

El rubro de Combustibles y Energía fue el que más creció en términos porcentuales: pasó de USD 30,7 millones a USD 44,2 millones, un salto de 44%. En volumen, el crecimiento fue de 41,3%, con despachos que pasaron de 63,6 millones de kilogramos a 89,9 millones de kilogramos.

Dentro de este segmento, los carburantes fueron los responsables del avance: sus exportaciones pasaron de USD 5,3 millones a USD 16,7 millones, un incremento de 214%. El gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, en cambio, registró una caída de 7%, al pasar de USD 13,7 millones a USD 12,8 millones en valor, aunque en volumen creció 22,9%.

Las manufacturas de origen industrial, en baja

El único bloque que retrocedió fue el de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que pasó de USD 61 millones a USD 47,5 millones, una caída de 22,1%. En volumen, la baja fue de 12,8%.

El principal factor de esa caída fue el rubro de materias plásticas artificiales, cuyas exportaciones se contrajeron de USD 36,4 millones a USD 25,7 millones, una reducción de 29,4%. Las máquinas y aparatos de material eléctrico también cayeron de manera significativa: de USD 11,6 millones a USD 8 millones, un descenso de 30,8%. Papel, cartón, imprenta y publicaciones retrocedió 53,3%, aunque su peso sobre el total es menor: pasó de USD 877.497 a USD 409.674.

En sentido contrario, caucho y sus manufacturas pasó de USD 25 a USD 21.649, aunque se trata de montos marginales. Manufacturas de piedra, yeso y productos cerámicos subieron 29,1%, de USD 1,7 millones a USD 2,1 millones.

Qué impulsa la mejora para Mendoza

El crecimiento de las exportaciones mendocinas en el arranque del año tiene explicaciones concretas en los productos que históricamente sostienen la economía provincial. Para Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo (Ccecuyo), “la mejora tiene que ver fundamentalmente con el aporte de productos tradicionales”. En su análisis, señaló avances en vino a granel, mosto, vino embotellado y papas congeladas, y mencionó al ajo como otro factor de impulso: aunque su precio bajó, el aumento en volumen —especialmente con destino a Brasil— compensó esa pérdida. “Todo el sector agroindustrial ha mostrado una tendencia favorable”, resumió.

El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Day, aportó una lectura más matizada. Al descontar la inflación de Estados Unidos de los montos exportados, el crecimiento real del primer trimestre se reduce a 2,8% interanual. Y detrás del número agregado hay un patrón que se repite: las cantidades exportadas aumentaron, pero los precios cayeron. “Bastante heterogeneidad: con subidas y bajadas”, describió.

Entre los rubros que crecieron, Day destacó el comportamiento de las hortalizas sin elaborar —donde el ajo tiene un peso central— como uno de los más llamativos, porque habría subido tanto en cantidad como en precio pese a que Brasil estuvo importando ajo argentino a valores más bajos. También mencionó el avance de los mostos, que crecieron aun con precios menores: “Es lógico porque se puede exportar más a menores precios”, explicó, y lo atribuyó a los sobrantes de vino que presionan sobre la oferta exportable.

En el caso de los combustibles, el economista señaló que el dato resulta “extraño”, dado que la extracción petrolera en Mendoza viene en descenso. Y sobre los vinos, precisó que si bien se exportó más volumen en granel —también explicado por los excedentes vínico—, la caída de precios terminó pesando más que el aumento en cantidades. En el rubro de plásticos, en tanto, registró una “fuerte caída”, que podría estar asociada al polipropileno.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/mendoza-exporto-usd-383-millones-en-el-primer-trimestre-y-logro-la-facturacion-mas-alta-en-13-anos/