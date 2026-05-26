Mendoza es la primera provincia del país con un registro oficial para autos históricos

La entrega de patentes y obleas en el Cerro de la Gloria marca la puesta en funcionamiento del Registro Provincial de Vehículos Antiguos de Colección. El sistema establece criterios de evaluación, control e identificación para preservar el patrimonio automotor histórico de Mendoza.

El Ministerio de Seguridad y Justicia avanzó en la implementación operativa del Registro Provincial de Vehículos Antiguos de Colección con la entrega de las primeras patentes y obleas oficiales para autos históricos en Mendoza. La medida convierte a la provincia en la primera del país en contar con un sistema formal de registración y circulación para este tipo de vehículos.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó en el cerro de la Gloria la entrega de las primeras identificaciones oficiales a vehículos incorporados al registro provincial, en el marco del 42° aniversario de la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza.

Durante la actividad, Rus destacó el valor cultural e histórico de la iniciativa y el trabajo conjunto realizado con la asociación para concretar la reglamentación. “Es la primera provincia en el país en tener esto. Así que eso no es solo mérito del trabajo del ministerio, sino también mérito del trabajo de ustedes. Siéntanse pioneros, porque están haciendo camino para todo el país”, sostuvo.

La ministra también vinculó la iniciativa con la preservación de la identidad y los valores históricos. “Ustedes rescatan valores fundacionales de nuestra historia y de nuestra cultura. No solo a través de la estética, sino también de la cooperación y la asociación”, señaló.

Desde la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza destacaron la importancia de la medida para preservar el patrimonio automotor sin alterar las características originales de los vehículos. “Esta ley nos permite circular libremente sin tener que modificar nuestros autos, que son un patrimonio histórico”, expresó una de las representantes de la entidad durante el acto.

Además, remarcó el reconocimiento cultural que posee la institución en la provincia. “Fuimos nombrados como un museo itinerante. Eso nos da una idea de la importancia que tiene no modificar estos autos, porque son históricos y forman parte de la historia de Mendoza”, afirmó.

Evaluación y control de vehículos históricos

En esta primera etapa, 17 vehículos presentaron la documentación requerida para ser evaluados e incorporados al registro provincial.

Para definir qué unidades pueden ser consideradas vehículos antiguos de colección, se conformó una comisión evaluadora integrada por cinco representantes de la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza, un representante de la Dirección de Seguridad Vial y personal idóneo de la División Sustracción Automotores. La comisión tiene a su cargo la evaluación técnica y administrativa de cada vehículo, a fin de determinar su incorporación al sistema.

El Decreto 2971/23 reglamenta la Ley 9162 y establece el funcionamiento del Registro Provincial de Vehículos Antiguos de Colección, junto con las condiciones de incorporación y los criterios administrativos para su implementación.

En ese marco, mediante la Resolución 4749-SyJ/2024, el Ministerio de Seguridad y Justicia designó a Promecom, dependiente de la Dirección de Seguridad Vial, como el área encargada de administrar el sistema registral. La medida se implementa a partir de una estructura administrativa ya existente, con el objetivo de consolidar la registración física y digital de vehículos históricos en la provincia.

Una institución que preserva el patrimonio automotor mendocino

La Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza nació en 1984 a partir de la iniciativa de un grupo de aficionados y coleccionistas que decidió trabajar no solo en la conservación de vehículos históricos, sino también en la preservación del patrimonio histórico y cultural vinculado al automovilismo de la provincia.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la entidad se consolidó como un espacio de difusión cultural y participación comunitaria, incorporando además actividades solidarias junto a hospitales, escuelas, comedores e instituciones sociales de distintos departamentos mendocinos.

La asociación fue declarada de interés cultural por los poderes Ejecutivo y Legislativo y es reconocida por la Dirección de Patrimonio Histórico de Mendoza como museo itinerante, por el valor patrimonial de las unidades que integran su colección.

Además, la institución participa activamente en actividades vinculadas a la historia provincial. Entre sus integrantes se encuentra una historiadora de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, encargada de acompañar y contextualizar las distintas intervenciones y recorridos culturales.

A lo largo de los años, la asociación estuvo presente en acontecimientos emblemáticos para Mendoza, entre ellos el Cruce de los Andes realizado durante el Bicentenario de la Gesta Libertadora, las celebraciones por el Bicentenario del Monumento al Cristo Redentor y la inauguración del Espacio Cultural Julio Le Parc, entre otras actividades institucionales y culturales.

Actualmente, sus socios provienen de varios departamentos de la provincia, como Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Martín, Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad de Mendoza.