Mendoza celebra el 25 de Mayo con peñas y artistas locales en toda la provincia

En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la Subsecretaría de Cultura ha organizado peñas con música mendocina en distintos puntos de la provincia.

Numerosos artistas mendocinos, puestos de emprendedores locales y una destacada oferta gastronómica con los sabores típicos de la región recibirán al público en las peñas patrias para celebrar esta fecha histórica. Durante tres días, la provincia se vestirá de celeste y blanco para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en todos los rincones de su geografía.

Los festejos comenzarán el sábado 23 y se extenderán hasta el lunes 25 de mayo en diversos puntos de la provincia. A continuación, la grilla completa de actividades:

Sábado 23 de mayo

Ciudad de Mendoza

18 h. Peña Revolución Vinaria. Club Hípico, Parque General San Martín (Ciudad de Mendoza). Se presentarán: Lucho Aberastain, Profecía Folk, La Rienda y la Escuela de Danzas Chakaymanta.

Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.com

Domingo 24 de mayo

General Alvear

12.30 h. Velada de gala en el Teatro Antonio Lafalla (Av. Alvear Oeste 437). Se presentará la banda La Huella.

Godoy Cruz

12.30 h. Hay peña. Parque Las Hormigas (B° ATSA). Entrada gratuita.

Ciudad de Mendoza

21 h. Velada patriótica. Teatro Independencia (Chile 1184). Actuará la Orquesta Filarmónica de Mendoza bajo la dirección del Maestro Nicolás Rauss y la participación del solista invitado Pablo Salcedo, quena.

El programa:

Astor Piazzolla: Calambre – Milonga del muerte del ángel

Juan Rivero: Concierto para Quena cromática y orquesta

Carlos Guastavino: Tres Romances Argentinos

Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.com

Malargüe

21.30 h. Las voces de mi tierra. Centro de convenciones “Thesaurus”.

Lunes 25 de mayo

Luján de Cuyo

12 h. Peña. 23 Ríos Craft Beer (Acceso Sur, lateral este 5269). Se presentarán: Los Chimeno, Ini Ceverino, Cara y Cepa, Gastón Abdala y la Escuela de Danzas Chakaymanta. Habrá patio de comidas con menú patrio y feria de emprendedores. Entrada: una caja de leche larga vida.

12.30 h. Peña 25 de Mayo en La Cantina Club (Loria 5735, Chacras de Coria). Participarán: Las Navarro, el Dúo Oyarzábal–Navarro, La Doble, el Ballet Luna Endiablada y el Dúo Giménez – Ordoñez. Entrada gratuita, reservas al 2617787498.

12.30 h. Peña Patriótica 25 de Mayo en Plazoleta La Retama (Las Vegas, Potrerillos). Actuarán: el Dúo Nuevo Cuyo, el Dúo Ecos del Valle y el Ballet Nuna Tusuy. Entrada gratuita.

Godoy Cruz

12.30 h. Vino a las chapas. Planta Uno (Ceretti 244). Se presentarán: Anabel Molina y Nolocepa.

12.30 h. Peña del 25 de Mayo. Club Villa Hipódromo. Se presentarán Germán Olivares y La Rienda. Entrada gratuita.

Guaymallén

12.30 h. Peña del 25 de Mayo en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Actuarán: Cuarto Creciente, La Rienda, Hermanas Abraham, Leo Rivero, Ballet Etnia, Ballet Origen Gaucho, la Escuela Municipal de Danzas de Guaymallén, el Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza, el Ballet Municipal de Guaymallén y el Ensamble de la Orquesta Municipal Tito Francia. Entrada gratuita.

Lavalle

13.30 h. Peña en el Playón Municipal Tres de Mayo. Se presentará Joaquín Aguilar. Entrada gratuita.

Junín

14 h. Peña en el Club 25 de Mayo (Philipps). Actuarán: Los Trovadores de Cuyo. Entrada gratuita.

San Martín

15 h. Megadesfile del 25 de Mayo. Participarán estudiantes de todos los niveles educativos del departamento, junto a asociaciones civiles, clubes deportivos, ballets culturales, veteranos de Malvinas y efectivos de fuerzas armadas y de seguridad. Se destaca la actuación de la Banda Militar Talcahuano, con la participación de más de 500 soldados, efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario provincial, cadetes del Liceo Militar y del IUSP Zona Este, además del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. También se prevé un despliegue aéreo con helicópteros y aviones acrobáticos del Aeroclub San Martín y Aerotec. Como cierre, en el predio del Museo Las Bóvedas, habrá música en vivo y el tradicional chocolate patrio elaborado por el Ejército Argentino.

Tupungato

16 h. Festejo en la Plaza departamental General San Martín. Se presentarán: Quimey y artistas del departamento. Entrada gratuita.

Las Heras

19 h. Festejo en el Parque de la Familia. Actuará Lisandro Bertín. Entrada gratuita.