Mendoza actualiza su Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y avanza hacia la meta de carbononeutralidad

La Provincia incorporó datos actualizados, herramientas abiertas y tableros de consulta pública como parte de una estrategia orientada a la carbononeutralidad, con impulso a las energías renovables y la producción de minerales críticos para la transición energética.

Mendoza actualizó su Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) e incorporó herramientas de datos abiertos y tableros de consulta pública para fortalecer el acceso a la información climática y la toma de decisiones basadas en evidencia. La iniciativa se enmarca en el proceso de transición hacia una matriz energética con mayor participación de energías renovables y el desarrollo de sectores estratégicos vinculados a la transición energética, como la minería de minerales críticos, con una meta de largo plazo orientada a la carbononeutralidad (net zero).

Este trabajo permite conocer cómo evolucionaron las emisiones desde 2018 y proyectar escenarios futuros, acompañando el proceso de reducción progresiva.

El nuevo inventario no solo actualiza los datos, sino que mejora significativamente su calidad. Esto fue posible gracias al Registro Provincial de Gases de Efecto Invernadero, una herramienta impulsada por el Gobierno de Mendoza y presentada en enero, en la que 37 empresas —entre grandes industrias y pymes— aportaron información específica sobre sus emisiones, permitiendo construir un inventario basado en datos reales.

“Este inventario marca un paso muy importante porque no solo actualiza información, sino que mejora sustancialmente la calidad de los datos con los que trabajamos. Incorporar el aporte del sector productivo a través del registro provincial nos permite tener una mirada más precisa y construir políticas públicas de mitigación y adaptación mucho más efectivas, basadas en evidencia”, destacó Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente.

A su vez, los resultados del inventario han sido trasladados a un sistema de visualización gráfica que permite explorar de manera sencilla y dinámica los principales datos.

Este desarrollo fue realizado por los equipos de la Coordinación de Sostenibilidad y de la Dirección de Planificación, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, y se obtuvo como resultado un tablero de visualización de datos público que es parte de Mendoza Inteligencia Territorial, al que se puede acceder desde este enlace.

Matías Dalla Torre, director de Planificación de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, señaló que “uno de los desafíos centrales fue transformar una gran cantidad de datos técnicos en herramientas accesibles. El desarrollo del dashboard permite que cualquier persona pueda explorar, entender y utilizar esta información, fortaleciendo la transparencia y el uso estratégico de los datos para la toma de decisiones”.

En paralelo, la Provincia incorporó un resumen ejecutivo del inventario, elaborado por la Coordinación de Sostenibilidad a partir del documento del Área de Sostenibilidad e Ingeniería de Residuos (CEIRS) de la Universidad Nacional de Cuyo, con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados y acercar la información a distintos públicos.

El inventario forma parte del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, que la Provincia está elaborando, y constituye un insumo clave para su desarrollo. Este plan se estructura en un diagnóstico de mitigación —basado en el presente inventario—, un diagnóstico de adaptación y un conjunto de medidas concretas que guían la política climática para los próximos años.

Gobernanza y datos abiertos

En línea con los principios de transparencia y acceso a la información, la Provincia de Mendoza impulsa una política de datos abiertos, poniendo a disposición de la ciudadanía la información climática generada.

Todos los datos del Inventario de Gases de Efecto Invernadero, sus visualizaciones, el dashboard interactivo y los materiales asociados pueden consultarse de manera pública en la página oficial de la Coordinación de Sostenibilidad: https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/1370-2/

Esta iniciativa busca no solo garantizar el acceso a la información, sino también promover la participación, el control ciudadano y la toma de decisiones basadas en evidencia, fortaleciendo así una gobernanza climática más abierta, colaborativa y efectiva.

Resultados del Inventario

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero permite identificar y cuantificar las emisiones generadas en la provincia según tipo de gas, alcance y su distribución en distintos sectores y subsectores de Mendoza. En términos generales, y según los resultados que arrojó el estudio, las emisiones están compuestas principalmente por dióxido de carbono (CO₂) y metano (CH₄), que en conjunto representan la mayor proporción del total relevado.

A la vez, el análisis sectorial muestra la participación de diferentes actividades, entre ellas la energía, el transporte, los procesos industriales y el uso de productos, así como otras fuentes vinculadas a la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. Este enfoque permite comprender de manera integral cómo se distribuyen las emisiones y cuáles son las características propias de cada sector.

El inventario también incorpora información técnica provista por organizaciones a través del Registro Provincial de Gases de Efecto Invernadero (RPEGEI), lo que contribuye a mejorar la calidad, el nivel de detalle y la representatividad de los datos.