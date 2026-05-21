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Mendoza acompañó nuevos lineamientos federales para prevenir la trata y el grooming en las escuelas

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 21 mayo, 2026

El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que incorpora criterios comunes para trabajar en las escuelas del país la prevención de la trata de personas, el grooming y otras formas de captación y vulneración de derechos que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes.

La medida establece el desarrollo de jornadas de sensibilización y formación en todos los niveles educativos, y promueve acciones de prevención, detección temprana y acompañamiento frente a riesgos vinculados tanto con entornos físicos como digitales.

Desde la Dirección General de Escuelas destacaron la importancia de fortalecer el rol de la escuela como espacio de cuidado, prevención y formación frente a problemáticas que atraviesan a muchas familias y comunidades educativas.

La resolución incorpora contenidos vinculados al uso responsable de redes sociales y plataformas digitales, la prevención del ciberacoso, la identificación de situaciones de riesgo y el fortalecimiento de vínculos de confianza entre estudiantes, docentes y adultos responsables.

Además, prevé instancias de formación docente y materiales pedagógicos específicos para acompañar el trabajo institucional en cada escuela.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, señaló: “Hoy los chicos y adolescentes crecen en entornos mucho más complejos, especialmente en el mundo digital. La escuela no solo enseña contenidos: también tiene que ayudar a cuidar, orientar y dar herramientas para que puedan desenvolverse con más seguridad y más acompañamiento”.

La resolución aprobada por el Consejo Federal de Educación será implementada progresivamente en las distintas jurisdicciones del país.

 

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