«Me encantaría ser intendente»: Hebe Casado blanqueó sus aspiraciones para gobernar San Rafael en 2027

La Fiesta de la Ganadería siempre termina siendo un termómetro del mundo político. En este caso, y a poco más de un año de las elecciones generales, la vicegobernadora Hebe Casado confirmó a Los Andes sus intenciones de ir por la intendencia de San Rafael .

Luego del almuerzo oficial del tradicional evento ganadero que se realiza en General Alvear, la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo dialogó con este medio y puso en valor tanto el clima de la fiesta como el momento que atraviesa el sector ganadero en la provincia.

“El clima de la fiesta es excelente y más con lo que está pasando con la ganadería en Mendoza. Por lo cual, creo que es una de las mejores fiestas a las que hemos venido por las expectativas que hay. Festejemos desde el sur mendocino, que va a ser el gran motor de la economía de Mendoza”, expresó Casado.

“Me encantaría ser la próxima intendente de San Rafael. Creo que San Rafael necesita ser el motor productivo del sur mendocino, que canalice todo el desarrollo que se va a generar tanto a través de los hidrocarburos como de la minería”, enfatizó.

En la misma línea, apuntó contra las gestiones de los hermanos Omar y Emir Félix, quienes se han ido alternando en la conducción del municipio del departamento sureño desde hace más de 20 años.

“San Rafael supo ser ese canalizador de proyectos y de desarrollo que hoy está planchado desde hace mucho tiempo, con una gestión que está agotada, con una gestión que no le ha brindado a los sanrafaelinos la posibilidad de brillar como corresponde”, precisó Casado.

La vicegobernadora, Hebe Casado, y Omar Félix, intendente de San Rafael, felices en el gran recibimiento de Azul a San Rafael, luego de 28 años sin corona vendimial. Laura Carbonari/ Los Andes

El sello partidario: un tema a resolver

Sin embargo, uno de los temas que tendrá que resolver la vicegobernadora, en caso de presentarse, será definir con qué partido político lo hará.

Hay que recordar que Casado se desafiliò del PRO hace casi un año y no pudo concretar su arribo a La Libertad Avanza. Pese a haber firmado una ficha de afiliación, esta no fue recibida por el presidente de la fuerza violeta en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Ante esta situación, Casado puso como ejemplo la situación que vivió Javier Milei antes de presentarse como candidato a presidente.

“El Presidente llegó a la Presidencia sin ningún partido, yo lo puedo hacer también solamente con el posicionamiento; los partidos vienen después”, afirmó.

La vicegobernadora, Hebe Casado, en el almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear. Marcelo Álvarez / Los Andes.

El escenario político rumbo a 2027

Las aspiraciones de Casado de ser la próxima intendenta de San Rafael están apalancadas por los resultados que obtuvo La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones municipales de este año, donde superó a San Rafael en Marcha por poco más de un punto de diferencia.

Ante este panorama, tanto en Cambia Mendoza como en el ala libertaria se muestran confiados en dar un batacazo en las elecciones generales de 2027. Por eso, Casado confía en que tanto el oficialismo provincial como el radicalismo sanrafaelino pueden recibir “de buena manera” sus intenciones electorales.

“Creo que lo van a ver con buenos ojos, espero que así sea. Espero que el radicalismo también, venimos trabajando juntos hace muchos años y conocen mis intenciones para el desarrollo de San Rafael”, señaló la vicegobernadora.

Por último, la titular de la Cámara de Senadores se mostró a favor de la continuidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Creo que son una buena herramienta para darle la posibilidad a la ciudadanía de elegir a los candidatos y no a una mesa chica de un grupo de políticos que se juntan a tomar café y a decidir quiénes son los candidatos”, finalizó.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/me-encantaria-ser-intendente-hebe-casado-blanqueo-sus-aspiraciones-gobernar-san-rafael-2027-n5990577