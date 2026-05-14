Maximiliano Pullaro se reunió en Rosario con gobernadores del interior para impulsar una agenda federal

Pullaro se reunió en Rosario con gobernadores del interior para impulsar una agenda federal. El mandatario santafesino recibió a Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Gustavo Valdés antes de participar de la Noche de los Intendentes.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en Rosario un encuentro con sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Corrientes, Gustavo Valdés, en una reunión marcada por el impulso a una agenda federal vinculada a la producción, la infraestructura y el desarrollo económico del interior del país.

El encuentro se realizó en la sede de Gobierno provincial en Rosario, en la antesala de la participación de los mandatarios en la Noche de los Intendentes, actividad organizada en el marco del evento anual de la Red de Innovación Local, que reúne durante miércoles y jueves a jefes comunales de distintas ciudades argentinas.

Tras la reunión, Pullaro remarcó la importancia del diálogo entre provincias “que producen riquezas para el país y que tienen capacidad de integrarnos al mundo”. En esa línea, sostuvo que se trata de distritos que “defienden a quienes todos los días se levantan para trabajar” y que creen en “un proyecto productivo para sacar a la Argentina adelante”.

Infraestructura, producción y protagonismo del interior El mandatario santafesino también se expresó a través de sus redes sociales, donde reivindicó el rol de las provincias del interior en la economía nacional. “Santa Fe, Chubut, Corrientes y Mendoza. Representamos el interior que empuja, que produce y que no para ni un segundo”, afirmó.

Además, Pullaro señaló que durante el encuentro avanzaron en temas vinculados al crecimiento económico , la integración regional y la necesidad de fortalecer obras de infraestructura estratégica para mejorar la competitividad de las provincias.