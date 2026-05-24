Mauricio Macri en Mendoza: alertó de las mentiras al Presidente y el enemigo interno que pone en riesgo al barco que se hunde

El ex presidente Mauricio Macri vino a Mendoza a buscar apoyos entre viejos conocidos y refrendar su postura independiente y crítica del gobierno de Javier Milei. «Hay muchos argentinos que la están remando y al capitán del barco le esconden lo que ocurre», dijo en una alegoría que incluyó una nave que atraviesa la tormenta.

El líder del PRO habló del presidente Milei como «el capitán del barco» que tiene que superar la tormenta en dos frentes, externo e interno. «Y si alguien decide no contarle al capitán de la pérdida (el riesgo interno) para que no se haga mala sangre, en un momento el barco se hunde«, advirtió Macri ante la militancia de Mendoza, San Juan y San Luis, que lo esperó en un salón colmado del hotel Hilton de Guaymallén.

Insistió en que la batalla contra el kirchnerismo no está ganada: «Lo que se está discutiendo es si el cambio adquiere la fortaleza suficiente como para que el populismo no lo vuelva a destruir».

«Hay gente que se enoja, los cambios llevan tiempo, hay que tener paciencia. Estoy acá sin ningún interés político personal sino para que este cambio en contra del populismo se haga realidad para todos los argentinos», aseguró el líder del PRO.

La región de Cuyo sigue siendo una base importante de votantes independientes que rechazan el kirchnerismo. En ese punto, Milei y Macri se disputan un mismo perfil de seguidores.

Macri quiere recuperar protagonismo y sus dirigentes buscan aliados en Cuyo, que hoy están encolumnados con el gobierno libertario. Los gobiernos de San Juan, con Marcelo Orrego, y San Luis, con Claudio Poggi, ganaron sus territorios en una alianza de partidos provinciales y el PRO. En el caso de Alfredo Cornejo, en Mendoza, el PRO abandonó el acuerdo con la UCR y se alió a la liga de los gobernadores disidentes.

Macri llegó el viernes al mediodía a Mendoza. Estuvo reunido con posibles candidatos a la gobernación, como el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino (PRO) al que pidió apoyen los mendocinos y el intendente de la Ciudad de Mendoza, el radical Ulpiano Suárez.

El cierre fue en una cena con el gobernador Cornejo, pero fuera de todo protocolo institucional, en el restó La Gloria de Chacras de Coria. Hubo camaradería y buen diálogo entre ambos dirigentes pero nada que vaya a poner en riesgo el posicionamiento del gobernador mendocino a favor de las políticas del gobierno de Milei.

«Sí, podríamos construir una alianza entre el PRO y las UCR de Mendoza. O por lo menos no lo descartamos”, dijo el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, cuando le consultaron por las expectativas de esta visita.

El ciclo político del PRO que ya tuvo capítulos a nivel nacional en Parque Norte (CABA) y en el NEA, en la ciudad de Resistencia (Chaco). El encuentro reunió a dirigentes de toda la región Cuyo y tuvo como principales oradores al presidente del PRO y a De Andreis.

El acto central comenzó a las 18hs y replicó el formato P-R-O presentado este año a nivel nacional. La apertura estará a cargo del presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines, junto a referentes de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.

Entre los dirigentes que participaron como oradores del escenario principal estuvieron también el economista Tomás Ametlla, la exsenadora nacional de San Luis Gabriela González Riollo, la legisladora catamarqueña Natalia Saseta, y Georgina Cozzolino de la Fundación Pensar.

Como novedad respecto de las ediciones anteriores, esta vez hubo actividades previas antes del acto central. Se hizo el relanzamiento de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, encabezado por la abogada Jimena de la Torre; un encuentro de PRO Mujeres coordinado por Carolina Barone; y una reunión de la Juventud PRO.