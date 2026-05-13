Maratón en homenaje a los «Héroes de Malvinas»

La Guarnición Militar de San Rafael, en conjunto con el Municipio de San Rafael y diversas instituciones, organiza una carrera conmemorativa en homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

La actividad contará con la participación de la Dirección de Deportes, Defensa Civil y otras áreas municipales, además de la Cruz Roja San Rafael, ex combatientes y veteranos de Malvinas representados por CEVEMA y la agrupación Malvineros por Malvinas.

El evento se desarrollará el domingo 17 de mayo en el Polideportivo 1, punto de concentración, largada y llegada, con recorridos que se extenderán por calles de la Ciudad.

La propuesta incluye tres modalidades: caminata participativa de 1 kilómetro y carreras competitivas de 5 y 10 kilómetros, con largadas escalonadas según la distancia.

Para participar, los interesados deben inscribirse previamente de manera presencial en el Museo Histórico Militar de Cuadro Nacional o de forma virtual en http://www.sanrafael.gov.ar.

La actividad está abierta a todo público, con un costo de inscripción y beneficios especiales para grupos de corredores.

La Mayor Vanesa Pía, jefa de la Sección de Inteligencia de Montaña San Rafael, destacó que “el objetivo de la actividad es rendir homenaje y reconocer una vez más a nuestros héroes de Malvinas, valorando su sacrificio y transmitiendo esos valores a toda la comunidad”.

Además de la carrera, se dispondrán stands del Museo Histórico Militar donde los participantes podrán interactuar con material histórico, escuchar las vivencias de los veteranos y conocer más sobre la historia de Malvinas desde la voz de quienes la vivieron.