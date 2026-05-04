Maratón de Mendoza: más de 11.000 corredores recorrieron los paisajes más impactantes del país

La 26° edición de la Maratón Internacional de Mendoza volvió a ser un verdadero éxito y consolidó a la provincia como uno de los grandes escenarios del running en Argentina. Reunió atletas de todo el país y del exterior en una jornada con condiciones ideales.

El evento, organizado por la Fundación Filipides y acompañado por el Gobierno de Mendoza, no solo tuvo un fuerte impacto deportivo, sino también turístico: miles de visitantes llegaron a la provincia durante el fin de semana, generando movimiento económico y posicionando a Mendoza como destino clave para el deporte internacional.

La largada de los 42K, desde los icónicos Puentes Colgantes de Cacheuta, volvió a regalar una postal única entre montaña y río. En esa distancia, los ganadores fueron Carlos Becerra, con un tiempo de 2:22:27, y María Belén Alegre, quien se impuso con 2:53:43.

También hubo competencia en 21K, con largada en Vistalba, 10K desde Palmares Valley, y una prueba recreativa de 4K que permitió la participación de familias y corredores amateurs.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia del evento. El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, remarcó: “Este tipo de competencias posicionan a Mendoza a nivel nacional e internacional, no solo en lo deportivo sino también en lo turístico. Es un evento que genera trabajo, movimiento económico y que muestra nuestros paisajes al mundo. Para la provincia es fundamental seguir apostando a este tipo de eventos que integran deporte, turismo y desarrollo local. Mendoza tiene todo para seguir creciendo como sede de grandes competencias”.

La Maratón Internacional de Mendoza volvió a demostrar por qué es una de las más importantes del país: organización, convocatoria y un entorno natural único que la convierten en una experiencia incomparable para miles de corredores.