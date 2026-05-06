Malargüe se suma al Día Mundial del Reciclaje

Vecinos y vecinas podrán acercar papel, cartón, botellas, latas, vidrios y pilas, sumándose a una jornada de concientización ambiental en el marco del Día Mundial del Reciclaje.

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra el 17 de mayo, la Dirección de Gestión Ambiental invita a todos los vecinos a participar de la jornada de Separación de Residuos, que se realizará el viernes 15 de mayo, de 14:30 a 17:30 horas, en la Plaza Independencia del Barrio Martín Güemes.

Durante la actividad, los vecinos podrán acercar materiales como papel, cartón, botellas plásticas, latas, vidrios y pilas, contribuyendo a la correcta gestión de los residuos y al cuidado del medio ambiente. La iniciativa busca concientizar sobre la importancia de separar los desechos, fomentando hábitos sostenibles que benefician a toda la comunidad.

La Dirección de Gestión Ambiental invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada, recordando que cada acción cuenta y que el compromiso de todos es clave para un Malargüe más limpio, ordenado y sustentable.