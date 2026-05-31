“Malargüe Gaucho”: una muestra que retrata nuestra identidad

La Municipalidad de Malargüe invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra fotográfica de Rolando Poblete, una propuesta que rescata la vida rural, las tradiciones y el legado cultural del departamento.

La cultura y la identidad del sur mendocino serán protagonistas de una nueva propuesta artística con la inauguración de la muestra fotográfica “Malargüe Gaucho”, del fotógrafo malargüino Rolando Poblete. La exposición abrirá sus puertas el próximo viernes 12 de junio, a las 19 horas, en el ECA Sur “Enrique Sobisch”, ubicado en avenida Mitre y El Libertador.

Organizada con el acompañamiento de la Municipalidad de Malargüe, la muestra propone un recorrido visual por la vida rural y las costumbres que forman parte de la esencia cultural del departamento. A través de imágenes cargadas de historia, trabajo y memoria, Poblete retrata el vínculo profundo entre las familias del campo, sus oficios y las tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Bajo el lema “Donde el oficio se vuelve herencia y la herencia, cultura”, la exposición pone en valor el patrimonio cultural inmaterial de Malargüe y refleja, mediante la fotografía, la riqueza humana y social de la comunidad gaucha.

Las obras exhibidas capturan escenas cotidianas del trabajo rural, la relación entre el hombre y el caballo, la identidad del puestero y la fortaleza de una cultura que permanece viva en cada rincón del departamento.

Desde la organización destacaron que la muestra representa “una oportunidad para encontrarnos con nuestras raíces y reconocer, a través de la fotografía, la riqueza cultural que distingue a Malargüe”.

La entrada será libre y gratuita para todo público en ECA Sur “Enrique Sobisch” – Av. Mitre y El Libertador el día viernes 12 de junio a las 19:00 hs.