Malargüe: Festival Pasturas 2026 con cine internacional, estrenos y charlas abiertas al público

Malargüe se prepara para vivir una nueva edición de “Pasturas”, el Festival Internacional de Cine de Trashumancia, que se desarrollará del 19 al 23 de mayo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

El referente del festival, Tato Moreno, expresó que se encuentra “muy conmocionado” por la calidad y diversidad de las producciones que formarán parte de esta edición. Destacó especialmente la presencia de películas provenientes de distintas partes del mundo y el crecimiento del laboratorio de cine, espacio que contará con charlas y encuentros junto a invitados de Latinoamérica y referentes locales del ámbito audiovisual.

“Hay películas muy lindas de distintas partes del mundo y también muchas charlas interesantes con gente que viene de Latinoamérica y realizadores locales”, señaló Moreno.

La programación de este año incluye largometrajes y cortometrajes, manteniendo la propuesta de proyectar un corto y un largo por jornada, todos vinculados a la temática de la trashumancia, la vida rural y las culturas pastoriles.

Las actividades comenzarán el martes 19 de mayo a las 19:00 horas con una apertura especial y un estreno mundial proveniente de Chile. Según adelantaron desde la organización, la película acaba de finalizar su producción y contará con la presencia de sus directores durante la inauguración oficial del festival.

Las proyecciones continuarán hasta el viernes 23 de mayo en la Sala Roja Canelo del Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, consolidando a Malargüe como punto de encuentro cultural y cinematográfico.

Programación destacada

Martes 19 de mayo

20:00 hs: “Soledad” (España – 15 min)

20:20 hs: “Rodeo de Campo” (Chile – 60 min)

Miércoles 20 de mayo

20:00 hs: “Tierra de Lobos, Escuela de Pastores” (España – 19 min)

20:20 hs: “La Loba Parda” (España – 70 min)

Jueves 21 de mayo

20:00 hs: “Anocaire, el Lugar del Perro” (Chile – 19 min)

20:20 hs: “El Último Viaje” (Argentina – 65 min)

Viernes 22 de mayo

20:00 hs: “Lobos” (España – 29 min)

20:30 hs: “Bhed Chal (Andar del Rebaño)” (India – 63 min)

Sábado 23 de mayo

20:00 hs: “Tras las Huellas de un Dinosaurio” (Bolivia – 70 min)

Desde la organización también resaltaron la importancia del acompañamiento institucional y privado para concretar el evento. “Agradecemos a la Municipalidad de Malargüe por el apoyo que nos brindan y también a toda la comunidad, porque esto se logra gracias al aporte de comerciantes, empresarios, el municipio y muchas personas que colaboran para que el festival siga creciendo”, indicaron.

La edición 2026 de Pasturas espera recibir a visitantes y participantes de distintas universidades y espacios culturales, fortaleciendo el intercambio artístico y cultural en el sur mendocino.