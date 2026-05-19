Malargüe: Comienza la Semana de la Miel 2026: “Más Miel Más Vida”

Del 18 al 22 de mayo, Malargüe se suma a la Semana de la Miel 2026, bajo el lema +miel+vida, con un variado cronograma de actividades que busca promocionar la miel, fomentar su consumo y poner en valor el trabajo de los apicultores locales.

Cronograma de actividades:

18 de mayo – Jornada de concientización apícola

“De la Flor al frasco, la aventura de la miel”

Escuela Tte. Gral. Rufino Ortega N° 1-599 | 8:30 a 11:30 h

Se realizarán actividades y se entregará material didáctico para que los alumnos comprendan el proceso de producción de la miel y la importancia de las abejas.

“De la Flor al frasco, la aventura de la miel” Escuela Tte. Gral. Rufino Ortega N° 1-599 | 8:30 a 11:30 h Se realizarán actividades y se entregará material didáctico para que los alumnos comprendan el proceso de producción de la miel y la importancia de las abejas. 19 de mayo – Jornada de concientización apícola

“De la Flor al frasco, la aventura de la miel”

Escuela El Chacay N° 1-367 | 9:00 a 12:00 h

“De la Flor al frasco, la aventura de la miel” Escuela El Chacay N° 1-367 | 9:00 a 12:00 h 20 de mayo – Reunión informativa y de actualización apícola

Posicionamiento de productos de la colmena, resultado del monitoreo nacional apícola, entrega de certificados de “Emprender con Hidromiel” y degustación de hidromiel.

Cámara de Comercio Malargüe | 19:00 a 21:00 h

Posicionamiento de productos de la colmena, resultado del monitoreo nacional apícola, entrega de certificados de “Emprender con Hidromiel” y degustación de hidromiel. Cámara de Comercio Malargüe | 19:00 a 21:00 h 21 de mayo – Visita a la planta apícola

Subsecretaría de Desarrollo Económico Municipalidad de San Rafael

Planta de extracción y fraccionamiento de miel SEF M-1014 | 9:00 a 12:00 h

Subsecretaría de Desarrollo Económico Municipalidad de San Rafael Planta de extracción y fraccionamiento de miel SEF M-1014 | 9:00 a 12:00 h 22 de mayo – Exposición y venta de miel

Lanzamiento e inscripción para la capacitación en iniciación apícola – 3ª cohorte

Plaza San Martín | 10:00 h

Roberto Salinas, gerente de la Incubadora de Empresas Malargüe, destacó el trabajo del equipo del Área Apícola, junto a las bromatólogas Romina Giglionen y Ramona Gómez, y la licenciada en control de calidad Florencia Reyes, quienes organizaron la mayoría de las actividades de la semana.

“Durante lunes y martes nos dirigiremos a las escuelas primarias, en esta ocasión a Rufino Ortega y El Chacay, con el objetivo de concienciar a los más pequeños sobre la importancia de las abejas y mostrarles el proceso previo que requiere la miel”, explicaron desde el área.

La Semana de la Miel en Argentina se celebra cada mayo para poner en valor a la abeja, visibilizar el trabajo apícola y destacar a Argentina como uno de los principales productores y exportadores mundiales de miel.