Malargüe celebra una nueva edición de “Sendas Culturales” con música, ferias y propuestas para toda la familia

Malargüe se prepara para vivir una jornada cultural al aire libre con una nueva edición de “Sendas Culturales”, que tendrá lugar el próximo sábado 2 sobre la Av. San Martín. La propuesta, organizada por la Dirección de Cultura junto a la Secretaría de Desarrollo Humano de la municipalidad, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde-noche repleta de actividades.

El evento se desarrollará desde las 17:00 hasta las 22:00 horas y contará con tres escenarios funcionando en simultáneo, donde se presentarán distintos números musicales y espectáculos en vivo. La iniciativa busca promover el arte local y generar espacios de encuentro para la comunidad.

Además de la oferta artística, “Sendas Culturales” incluirá un paseo de food trucks, feria de artesanos y stands de microemprendimientos, brindando visibilidad a productores y emprendedores de la zona. También habrá propuestas de entretenimiento para el público infantil, lo que convierte al evento en una opción pensada para toda la familia.

De esta manera, Malargüe suma una nueva alternativa cultural que combina música, gastronomía y producción local en un mismo espacio, consolidándose como un punto de encuentro para disfrutar del fin de semana.