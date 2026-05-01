Malargüe avanzó en la planificación estratégica de su territorio con una Audiencia Pública clave

Con una destacada participación de vecinos, representantes de instituciones intermedias y autoridades provinciales y municipales, se desarrolló la Audiencia Pública del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus. La instancia constituyó un hito dentro del proceso de formulación del plan, al consolidar un espacio institucional de consulta, validación social y construcción colectiva en torno a las políticas de ordenamiento del territorio.

El PMOT se configura como un instrumento técnico-normativo fundamental para la gestión del suelo y la planificación del desarrollo del departamento. Su objetivo central es establecer lineamientos que permitan un crecimiento ordenado, equilibrado y sostenible, contemplando la preservación de los recursos naturales, la optimización del uso del suelo y el fortalecimiento de la matriz productiva local. Asimismo, incorpora criterios de equidad territorial, integración urbano-rural y adaptación a escenarios futuros.

La construcción del plan se sustenta en un proceso participativo amplio y descentralizado, que incluyó talleres, mesas de trabajo sectoriales y consultas en distintos puntos del departamento, tanto en áreas urbanas como rurales. Este enfoque metodológico busca garantizar la inclusión de las diversas realidades territoriales, productivas y socioculturales que caracterizan a Malargüe.

Durante la audiencia, el Intendente Celso Jaque remarcó la relevancia estratégica del proceso en curso. “Estamos dando un paso trascendental para nuestro futuro. No se trata simplemente de un documento técnico, sino de la definición de un modelo de desarrollo para nuestro departamento”, expresó. En esa línea, enfatizó que Malargüe presenta condiciones particulares que exigen una planificación diferenciada: con una superficie superior a los 41 mil kilómetros cuadrados, el departamento posee una escala territorial que lo ubica por encima de varias provincias argentinas, lo que implica desafíos específicos en términos de conectividad, provisión de servicios, desarrollo productivo y gestión ambiental.

El jefe comunal también señaló la coexistencia de múltiples realidades territoriales, donde conviven dinámicas urbanas y rurales con distintas oportunidades y limitaciones. “Las diferencias culturales, productivas y de acceso al desarrollo requieren políticas públicas adaptadas a cada contexto”, indicó.

Desde el punto de vista institucional, la audiencia pública representa un requisito clave dentro del marco normativo provincial en materia de ordenamiento territorial. Este procedimiento habilita la instancia de revisión y aportes por parte de la ciudadanía, previo a la elevación del proyecto al Honorable Concejo Deliberante, órgano que tendrá la responsabilidad de su análisis, tratamiento y eventual aprobación para su entrada en vigencia.

Asimismo, Jaque destacó el valor político de la instancia: “Este es un acto de institucionalidad, de participación y de responsabilidad política. Refleja el compromiso de construir consensos y de definir colectivamente el rumbo de Malargüe”.

El PMOT se proyecta como una herramienta dinámica, sujeta a evaluaciones periódicas y ajustes en función de los cambios territoriales, sociales y económicos. En este sentido, se plantea como un instrumento de planificación a largo plazo, con horizonte en el año 2050, orientado a consolidar un modelo de desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo.

De esta manera, la Audiencia Pública no solo cumplió con una etapa formal del proceso, sino que reafirmó el rol de la participación ciudadana como eje central en la toma de decisiones estratégicas. La planificación del territorio, en este marco, se posiciona como una construcción colectiva, donde la articulación entre el Estado y la comunidad resulta clave para definir el futuro del departamento.