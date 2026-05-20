Malargüe: Avanzan las mejoras en los caminos rurales con Vialidad Provincial

Luego de un encuentro entre el Intendente Celso Jaque y vecinos de la zona, se concretaron acciones para optimizar la traza vial y realizar tareas de mantenimiento en uno de los sectores rurales del departamento.

El Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad de Malargüe, Don José Barros, destacó los trabajos que se vienen realizando en distintos puntos del departamento junto a Vialidad Provincial.

“Venimos de realizar un trabajo en Las Loicas por medio de algunos requerimientos de vecinos. Estuvimos por Bardas Blancas y La Junta con un mini equipo vial con el que estamos trabajando. En estos momentos estamos junto con Vialidad Provincial realizando trabajos que solicitó el señor intendente Celso Jaque en esa ruta provincial, acompañados con nuestro equipo carretón”, expresó el funcionario.

Además, Barros remarcó la importancia de la articulación entre ambas instituciones para concretar estas tareas: “Tratamos de unificar el Municipio con Vialidad Provincial para poder lograr estos trabajos conjuntamente”.

En ese sentido, también anunció que próximamente se avanzará con la planificación de obras de adoquinado en distintas arterias de la ciudad. “Hay mucha demanda en mejorar las calles de nuestro Malargüe, por lo que se trabajará en un gran plan agresivo de adoquinado de calles”, señaló.

Estas acciones se enmarcan en las gestiones impulsadas tras el reciente encuentro mantenido entre el Intendente Celso Jaque y vecinos de la zona de Coihueco durante el pasado fin de semana, donde una de las principales preocupaciones planteadas fue el estado de los caminos rurales.

A partir de ese diálogo, el municipio coordinó junto a Vialidad Provincial distintas tareas destinadas a mejorar la traza vial y realizar trabajos de mantenimiento en sectores estratégicos de los caminos de Coihueco, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones de circulación para quienes viven y trabajan en la zona.

Los trabajos forman parte de una política de articulación entre el municipio y organismos provinciales para atender demandas concretas de las comunidades rurales del departamento. En este caso, las tareas se enfocaron en caminos fundamentales para la conectividad local, especialmente en áreas donde las distancias, las condiciones climáticas y el uso permanente hacen indispensable un mantenimiento constante.

Los caminos rurales cumplen un rol esencial para el traslado de familias, trabajadores, estudiantes, productores y transportistas, por lo que estas mejoras representan una herramienta clave para fortalecer la integración territorial, facilitar el acceso a servicios y acompañar el desarrollo productivo local.

Desde la comuna también valoraron el acompañamiento y la predisposición de Vialidad Provincial y los agentes municipales para trabajar de manera conjunta, remarcando la importancia de sostener una agenda coordinada que permita continuar atendiendo las necesidades de las zonas rurales de Malargüe.