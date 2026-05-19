Los salarios volvieron a perder con la inflación en marzo y acumulan siete meses de caída

Aunque el índice general logró empatar el 3,4% de inflación mensual, los trabajadores formales continúan rezagados, según el Indec.
Según los últimos datos publicados por el INDEC, el índice general de salarios registró en marzo de 2026 un incremento del 3,4%, una cifra que igualó exactamente la inflación del mismo período.
Sin embargo, los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo, sumando así siete meses consecutivos con variaciones inferiores a las de los precios. Mientras que el IPC fue del 3,4%, los sueldos de los empleados formales crecieron solo un 3%.
La brecha se vuelve más evidente al analizar el primer trimestre de 2026: los salarios totales subieron un 8,6%, pero no alcanzaron a compensar el 9,4% de inflación acumulada en ese lapso.
En términos interanuales, la situación es similar: los salarios del sector registrado crecieron un 28,1%, quedando significativamente por debajo del 32,6% de inflación acumulada en el mismo período,.
La disparidad sectorial: estatales vs. privados
Dentro del sector formal, se produjo un fenómeno llamativo en marzo. Los salarios públicos mostraron una recuperación del 5%, impulsados principalmente por el sector público nacional, que registró un aumento del 5,8%.
Por el contrario, los trabajadores del sector privado registrado fueron los más perjudicados del mes, con una suba de apenas el 2,1%, muy por debajo de la evolución general de los precios,.
Por su parte, el sector privado no registrado (informal) mostró un incremento del 4,7% en marzo y una sorprendente suba interanual del 74,4%. No obstante, el propio INDEC advierte que estas cifras del sector informal deben tomarse con cautela, ya que presentan un rezago estadístico de cinco meses en su medición.
Fuente;https://www.losandes.com.ar/economia/los-salarios-registrados-volvieron-perder-la-inflacion-marzo-y-acumulan-siete-meses-caida-n5991579