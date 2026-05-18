Los gobernadores ya coordinan fechas para desdoblar las elecciones provinciales y despegarse de la contienda nacional

Una de las opciones que manejan varios mandatarios en conversaciones preliminares, según pudo saber LA NACION, es la posibilidad de desdoblar las elecciones locales del año próximo −donde muchos se jugarán la continuidad en el cargo− de las nacionales, en las que Javier Milei buscará la reelección y la oposición, destronarlo.

Los gobernadores que se aglutinaron en Provincias Unidas, Pro y varios pertenecientes a la UCR, por caso, revisan el calendario y algunos ya iniciaron las conversaciones para intentar unificar la fecha de sus elecciones a gobernador. Podría sumarse, contaron las fuentes provinciales, alguno de los cinco gobernadores kirchneristas, ubicados en las antípodas de la Casa Rosada. Una manera, según creen los mandatarios más alejados al gobierno libertario, de asestarle un golpe electoral al Gobierno en algún “superdomingo electoral”, previo a las presidenciales.

Milei, tras ganar las elecciones legislativas de 2025 Rodrigo Abd – AP

“Somos muchos los gobernadores que pensamos en desdoblar la elección. Y trabajamos para hacerlo en la misma fecha”, confirmaron a este diario desde una de las administraciones provinciales más importantes. “Tiene lógica desdoblar e ir juntos. Al Gobierno se le complicaría atender siete u ocho elecciones en el mismo día”, razonan desde otra administración provincial.

“Lo que está claro es que todos, o casi todos, van a desdoblar”, agregan cerca de otro de los gobernadores, que oscila entre el apoyo puntual en algunas iniciativas legislativas del oficialismo y la diferenciación con el gobierno de Milei, que por estos días se concentra en frenar el daño político que supone sostener a Adorni en el cargo.

Nadie desconoce, con todo, que la derrota libertaria en las legislativas bonaerenses del 6 de septiembre pasado generó el efecto contrario al deseado por la oposición, y terminó con el aplastante triunfo de La Libertad Avanza en los comicios nacionales de octubre.

Kicillof y Magario [e]MARTIN ZABALA – XinHua

En varios de los principales distritos, separar las elecciones provinciales de las nacionales es una posibilidad concreta. En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof (que se prepara para disputar la pelea por la Casa Rosada) fue uno de los diez mandatarios que desdoblaron en las legislativas del año pasado, y muchos intendentes de Fuerza Patria presionan para eso se repita en 2027.

Fuentes del gobierno bonaerense no descartan que la herramienta vuelva a utilizarse el año próximo, aunque hoy “con Milei desplomándose, el escenario indicaría que lo mejor es no desdoblar”, contaron cerca de un ministro.

También para Jorge Macri, que buscará su reelección y la continuidad de Pro en el poder, la chance de separar los comicios porteños de los nacionales es “una posibilidad cierta”, indicaron desde sus oficinas en Uspallata al 3100. Todo dependerá de las negociaciones que siguen y seguirán abiertas con los libertarios, a varias bandas y en un juego abierto en el que también participan la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, por un lado, y el expresidente Mauricio Macri, por el otro.

Mauricio Macri en la última reunión de Pro

El gobernador peronista cordobés Martín Llaryora y el radical santafesino Maximiliano Pullaro, ambos parte de Provincias Unidas, también piensan en llevar a cabo sus comicios antes de octubre. “Todos van a desdoblar, habrá que ver qué estrategia conviene”, afirmaron fuentes cercanas a Pullaro, quien el miércoles compartió con Llaryora el reclamo por la baja de retenciones a las exportaciones agroindustriales y la demanda por “priorizar el trabajo”, en una recorrida conjunta por la exposición Todo Láctea 2026.

En Mendoza, el radical Alfredo Cornejo (no puede reelegir) también desdoblaría, pero con un argumento inverso al de quienes quisieran derrotar a los candidatos de la Casa Rosada antes de la pelea mayor. “Al gobierno nacional le puede venir bien que algunos desdoblemos para obtener triunfos antes de la presidencial”, comentaron cerca de Cornejo.

Además de Mendoza, Entre Ríos (Rogelio Frigerio de Pro), Chaco (el radical Leandro Zdero) y San Luis (peronista disidente Claudio Poggi) sostienen acuerdos distritales, o pactos de no agresión en el último caso, con La Libertad Avanza. “Los que son dialoguistas tienen el respeto del Gobierno a sus liderazgos, y para cortar los triunfos que podría tener el peronismo sería conveniente desdoblar. Pero la definición se dará a fines de año, no antes”, contaron cerca de uno de ellos.

El tucumano Jaldo junto a Milei

Dos de los mejores aliados que supo tener el Gobierno, los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), también están más cerca de jugarse la continuidad de sus respectivos proyectos, en elecciones separadas de las nacionales. “Nosotros cumplimos, ellos cumplen”, comentan cerca del gobernador catamarqueño, que prevé no ir por un tercer mandato y podría fijar la fecha de elecciones en marzo, o unificarlas en octubre. Jaldo, por su parte, afronta en sus deseos de reelegir la oposición de Lisandro Catalán, exfuncionario nacional y precandidato violeta a gobernador.

Las actuales iniciativas del Gobierno en materia electoral, como la eliminación de las PASO, encuentran resistencias en el Congreso, influido en los últimos tiempos por las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores. “La reforma está medio verde”, dijeron cerca de uno de los gobernadores que promueve el desdoblamiento en una fecha conjunta, y que sufrió el nuevo recorte de un total de 2,5 billones en el presupuesto nacional anunciado esta semana.

La manera en la que el Gobierno llegue a fines de año en materia económica y política será crucial para determinar las decisiones de los mandatarios provinciales, aunque la opinión mayoritaria hoy se inclina por un año electoral con varias estaciones previas a la gran cita de octubre.