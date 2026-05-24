San Rafael, Mendoza 24 de mayo de 2026
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Los chicos se sumaron a los certámenes de mini handball y mini voley

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 24 mayo, 2026

El Poli 2 y el recinto del Sportivo Pedal Club recibieron esta mañana cientos de chicos entre las jornadas de Mini Handball y Mini Vóley organizadas por la Dirección de Deportes junto a las asociaciones de cada disciplina.

En la propuesta de Handball participaron las categorías más pequeñas con niños y niñas desde los 8 años en adelante. Una gran cantidad de jugadores y clubes de “balonmano” se sumaron a la iniciativa realizada en las canchas del Poli 2.

En el caso del vóley, las actividades se llevaron a cabo en el predio de Pedal, donde estuvieron presentes chicos desde los 12 y 13 años en adelante.

“Es una propuesta donde niños y adolescentes participan desde los clubes y asociaciones deportivas locales”, explicó el coordinador de Deportes de la Municipalidad, Jorge Ércoli.

 

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