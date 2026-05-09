Le Parc será escenario del concierto central del 5º Encuentro Internacional de Charangos en Mendoza

En el marco de una semana dedicada a la reivindicación de las raíces andinas, el Espacio Cultural Julio Le Parc se prepara para recibir el evento principal del encuentro internacional. La cita es este sábado 9 de mayo, a las 21.30, en la Sala Ernesto Suárez.

Con la organización a cargo de los reconocidos músicos y docentes Cristina Pérez y Gabriel Vargas, esta edición pone un énfasis especial en las infancias como guardianas de la tradición. El concierto central no solo será una exhibición de virtuosismo técnico, sino un espacio de intercambio generacional y regional que une a Mendoza con el corazón de los Andes.

El encuentro cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Guaymallén, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el Consulado de Bolivia, lo que reafirma el compromiso de la región con la integración cultural y el acceso a propuestas artísticas de excelencia.

Una noche de gala internacional y talento local

La velada contará con la destacada participación de la Orquesta Infantil de Charangos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, Cochabamba, Bolivia. Este ensamble, dirigido por la maestra Roxana Arias Quiroga, llega a nuestra provincia como un testimonio vivo del poder transformador de la música en la juventud boliviana.

Acompañando la propuesta internacional, el escenario del Le Parc vibrará con el talento de Saraí Magne y Joel Alanis con su grupo Sumaj Runa; el Ballet Raíces, aportando la impronta coreográfica a la música, y representantes de las Escuelas Artísticas Vocacionales de Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz.

El charango como puente hacia el futuro

Uno de los momentos más emotivos de la noche en Le Parc será el sorteo de un charango destinado a niños y niñas de 8 a 12 años. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Quitapenas, busca incentivar el aprendizaje temprano y asegurar que el legado del instrumento continúe. Además, todo lo recaudado durante el festival será destinado a la compra de instrumentos para el Taller Popular de Charangos del Barrio Le Parc, de Guaymallén.

«El charango es un instrumento que nos invita a vivir en comunidad. Su encanto en las celebraciones por la Madre Tierra son las memorias que debemos cultivar en este tiempo», destacó la organizadora Cristina Pérez.

La entrada general es de $8.000 y puede adquirirse a través de www.entradaweb.com.ar. La cita es este sábado 9 de mayo, a las 21.30, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, San José, Guaymallén.