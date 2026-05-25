Laguna del Diamante en una colección postal

La colección está compuesta por dos sellos: uno, dedicado a la laguna del Diamante, en Mendoza, y otro al lago Nahuel Huapi, en las provincias de Río Negro y Neuquén. Ambas piezas incluyen el logo de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) y detalles en tinta plateada, lo que resalta su valor artístico y simbólico.

Los lagos y lagunas constituyen ecosistemas clave para la biodiversidad, al albergar gran cantidad de especies autóctonas y preservar la flora y fauna de cada región. En este sentido, la emisión busca destacar la importancia de su conservación y promover una mayor conciencia ambiental.

En particular, la laguna del Diamante ocupa un lugar central en esta edición. Ubicada en el departamento de San Carlos, a 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, se trata de un área natural protegida dentro de la ecorregión Altoandina. Situada a 3.250 metros sobre el nivel del mar, al pie del volcán Maipo, ofrece un paisaje imponente en el que se combinan vegas altoandinas, formaciones volcánicas y aguas cristalinas.

Este espejo de agua, de origen volcánico, alcanza una profundidad aproximada de 70 metros y se alimenta de los deshielos, dando nacimiento al río Diamante. Además de su valor geológico, el área es hábitat de diversas especies, destacándose el avistaje de guanacos y aves, y ofrece múltiples actividades recreativas como pesca deportiva, acampe en zonas habilitadas y ascenso al volcán.

La emisión “UPAEP-Lagos & Lagunas” pone en valor la cultura de preservación de los ecosistemas y refuerza el compromiso con el cuidado del ambiente.

Los sellos ya se encuentran disponibles en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en sucursales filatélicas de todo el país y en la E-Tienda Filatélica.

Cabe destacar que la UPAEP es un organismo intergubernamental creado en 1911 en Montevideo, integrado por 29 países miembros, cuya misión es promover la cooperación técnica entre los operadores postales de la región.

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