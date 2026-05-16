La Villa 25 de Mayo se prepara para la gran fiesta del pericon

El evento se realizará el próximo 24 de mayo desde el mediodía y reunirá a vecinos y turistas en uno de los eventos patrios más convocantes de San Rafael. Habrá música, artesanos, patio de comidas, emprendedores y el gran baile del Pericón.

Las tareas incluyen desmalezado en diferentes zonas del distrito, entre el Arco de Ingreso y el acceso al distrito, pintura y mantenimiento en la Plaza Centenario, además tareas de nivelación y preparación en predio del bajo del fuerte San Rafael del Diamante.

Otra tarea importante es la optimización en el sistema de luminarias y la incorporación de equipos led sobre la Ruta 150, desde el pórtico de ingreso hasta al Virgen y en el tramo comprendido entre Las Heras y el acceso al Dique Galileo Vitali.

En el distrito se encuentran trabajando diferentes áreas del municipio para dejar todo en óptimas condiciones para los festejos del Día de la Patria en el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

“Estamos trabajando con múltiples tareas para dejar todo en óptimas condiciones y que todos los visitantes puedan disfrutar de un gran fin de semana de festejos y con sentimiento bien Argentino”, explicó la delegada Paula Augusto.