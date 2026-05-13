La Villa 25 de Mayo compite para ser uno de los pueblos turísticos más destacados del mundo

La Villa 25 de Mayo fue postulada oficialmente al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, iniciativa internacional que distingue a los pueblos más destacados del mundo por su identidad cultural, paisajística y turística. La Villa 25 de Mayo fue postulada oficialmente al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, iniciativa internacional que distingue a los pueblos más destacados del mundo por su identidad cultural, paisajística y turística.

La Directora de Turismo de la Municipalidad de San Rafael, Victoria Contardo, destacó la histórica villa sanrafaelina competirá primero en una instancia nacional para intentar ubicarse entre los ocho pueblos seleccionados de Argentina (se darán a conocer el 29 de mayo) que luego avanzarán a la etapa internacional organizada por Naciones Unidas.

“Planteamos tres ejes fundamentales: la riqueza cultural, los paisajes y toda la parte gastronómica que tiene la Villa 25 de Mayo. Estamos muy contentos porque creemos que tenemos muchísimo para mostrarle al mundo”, expresó la funcionaria. “Planteamos tres ejes fundamentales: la riqueza cultural, los paisajes y toda la parte gastronómica que tiene la Villa 25 de Mayo. Estamos muy contentos porque creemos que tenemos muchísimo para mostrarle al mundo”, expresó la funcionaria.

Para lograr esto es fundamental el trabajo articulado entre el sector público, prestadores turísticos, instituciones y vecinos de la localidad para concretar la postulación.

La funcionaria explicó que uno de los aspectos más valorados es la combinación entre naturaleza, historia e identidad cultural, elementos que convierten al distrito en uno de los destinos más emblemáticos de toda Mendoza.

“Tenemos toda la parte fundacional de San Rafael. Es un lugar con muchísima riqueza cultural y paisajística”, indicó Contardo quien destacó que “más allá del resultado final, esto ya genera una enorme promoción para la Villa 25 de Mayo y para todo San Rafael”, afirmó.

LOS PRESTADORES

El trabajo conjunto con los prestadores es fundamental para que la Villa 25 de Mayo siga creciendo y posicionándose como destino turístico.

Cristian Molina, del rubro gastronómico marcó que “estamos más que contentos con este certamen, porque creemos en la Villa. Es un lugar muy pintoresco con mucha historia y lo tiene que saber el mundo”

Por su parte, Gabriela Juri, de la Asociación Cañón del Diamante dijo que “estamos muy emocionados y con mucha esperanza. La Villa respira historia y hace que te enamores. A cada visitante que le contamos la historia la vivencian en cada charla con los vecinos. Eso tenemos que profundizarlo y darlo a conocer”.