La receta electrónica ya está en Mi Argentina: cómo habilitar la nueva función paso a paso

La receta electrónica en Mi Argentina representa un nuevo avance en la digitalización del sistema sanitario argentino y permitirá que millones de personas accedan de manera más rápida, segura y sencilla a sus medicamentos e indicaciones médicas. La medida fue impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con la aplicación Mi Argentina.

Con esta incorporación, los ciudadanos podrán visualizar sus recetas digitales emitidas a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS), centralizando información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos sistemas.

Cómo habilitar la receta electrónica en Mi Argentina

Para poder utilizar esta nueva función, los usuarios deberán activar el servicio de receta electrónica dentro de la aplicación Mi Argentina.

El procedimiento es simple y se realiza directamente desde el celular:

Ingresar a Mi Argentina.

Ir a la sección “Suscribir servicios”.

Entrar al apartado “Salud”.

Buscar la opción “Recetas electrónicas”.

Presionar el botón “Agregar”.

Luego seleccionar “Adherir servicio”.

Una vez completado el proceso, desde la pantalla principal de la app se podrá ingresar al apartado Salud y visualizar las recetas electrónicas emitidas durante los últimos 60 días.

Qué es la Clave Única de Identificación de Receta

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es la implementación de la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un código nacional que permite identificar cada prescripción médica de manera segura y precisa.

Gracias a este identificador, cada receta electrónica queda vinculada al CUIL del paciente, evitando duplicaciones y permitiendo un acceso mucho más ordenado dentro de la plataforma.

Además, el sistema garantiza que solamente el titular de la receta pueda visualizar la información médica cargada.

Cómo funciona el nuevo sistema de receta electrónica

Según explicaron oficialmente, el nuevo esquema apunta a profundizar la interoperabilidad entre plataformas digitales de salud, repositorios médicos y Mi Argentina.

El objetivo es que toda la información vinculada a recetas, medicamentos y futuras indicaciones médicas pueda integrarse dentro de un mismo entorno digital, utilizando estándares internacionales y protocolos seguros de intercambio de datos.

El sistema incorpora mecanismos de trazabilidad y confidencialidad para proteger la información sanitaria de cada usuario y asegurar el manejo seguro de los datos personales.

El avance de la digitalización del sistema de salud

La incorporación de la receta electrónica a Mi Argentina forma parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno nacional en materia sanitaria y tecnológica.

Para concretar este desarrollo, el Ministerio de Salud trabajó junto a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con el objetivo de agilizar trámites y mejorar el acceso de la población a información médica personal.

Uno de los antecedentes más importantes fue la implementación obligatoria de la receta electrónica para medicamentos desde enero de 2025. Posteriormente, en julio, el sistema se amplió para incluir estudios médicos, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos.

Desde el Gobierno destacaron que estas herramientas buscan construir un sistema de salud “más moderno, eficiente y transparente”, facilitando el acceso a la información médica y reforzando la seguridad de los datos personales.

Qué ventajas tendrá la receta electrónica en Mi Argentina

La integración permitirá a los usuarios tener todas sus prescripciones médicas en un solo lugar, evitando pérdidas de recetas, problemas de legibilidad o demoras administrativas.

Además, facilitará la consulta rápida desde el celular y permitirá avanzar hacia un sistema sanitario más digitalizado y conectado entre hospitales, profesionales, farmacias y pacientes.

Con esta nueva herramienta, el Gobierno apuesta a profundizar el uso de tecnología aplicada a la salud y acelerar la transformación digital del sistema sanitario argentino.

Fuente;https://617.news/la-receta-electronica-ya-puede-verse-en-mi-argentina-como-habilitar-la-nueva-funcion-paso-a-paso/