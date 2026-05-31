La Policía Rural avanzó en la investigación de un caso de abigeato en General Alvear

Durante un allanamiento realizado en Bowen fue aprehendido un hombre y se secuestraron más de 58 kilos de carne de origen animal, herramientas presuntamente utilizadas para la faena y otros elementos de interés para la causa.

La Policía Rural de Mendoza realizó un allanamiento en el distrito de Bowen y logró avances significativos en una investigación por abigeato, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato que se desarrolla en toda la provincia.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle LL y Sarmiento, donde efectivos de la Policía Rural trabajaron junto a personal de la Unidad Investigativa Departamental General Alvear bajo directivas de la Unidad Fiscal interviniente.

Como resultado de la medida, fue aprehendido un hombre y se secuestraron distintos elementos de interés para la investigación, entre ellos cuchillos, un hacha de mano, una motosierra, teléfonos celulares y otros objetos presuntamente vinculados a la faena clandestina de animales.

Además, durante la inspección del inmueble se encontraron más de 58 kilos de carne de origen animal almacenados en un freezer sin acreditación de procedencia ni trazabilidad sanitaria. Por este motivo intervino personal del Plan Federal de Carnes y de la Dirección de Ganadería, que realizó las actuaciones correspondientes y dispuso el decomiso de los productos.

En el lugar también fueron secuestrados dos bovinos para verificar su origen y documentación. Asimismo, los efectivos hallaron restos biológicos de origen animal y otros elementos que fueron incorporados a la investigación para determinar su vinculación con el hecho denunciado.

Desde la Dirección de Ganadería se procedió a realizar la toma de muestras con el objetivo de determinar si la carne secuestrada corresponde a origen equino. Las mismas fueron remitidas al laboratorio del organismo, donde se efectuarán los análisis correspondientes. Actualmente se aguarda el informe final con los resultados.

Desde el Ministerio de Producción destacaron la importancia de este tipo de controles, que se realizan de manera articulada con las fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir la comercialización de productos de origen ilegal y garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos que llegan a la población.

El procedimiento forma parte de las acciones permanentes que lleva adelante la Policía Rural para combatir el abigeato, fortalecer los controles sobre la cadena de comercialización de productos cárnicos y proteger la actividad ganadera en todo el territorio provincial.